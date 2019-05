Den Unternehmern liegt der zusätzliche Feiertag am 9. Mai schwer im Magen. Von mehreren Unternehmer-Organisationen wurde die Einführung kritisiert, allen voran von Nicolas Buck, dem Präsidenten der UEL. Im RTL-Interview am Dienstagmorgen reagiert er auf die Aussagen des Arbeitsministers Dan Kersch vom Montag.

“Feiertage sind etwas, was wir in Zukunft vermeiden müssen”, sagt Buck. Sie würden den Unternehmen schaden, besonders wenn sowieso gearbeitet werden müsse, weil die anderen europäischen Länder an diesem Tag keinen Feiertag haben. Das ist auch der Fall beim Europatag am 9. Mai. Noch ist Luxemburg das einzige Land, dass zu diesem Anlass einen freien Tag eingeführt hat. “Wenn die anderen nicht nachziehen, müssen wir nochmal über den 9. Mai nachdenken”, fordert Buck.

Überhaupt gebe es zu viele Feiertage in Luxemburg. Sein Vorschlag deswegen: Zumindest ein Teil der bisher elf Feiertage im Luxemburger Kalender sollen in Ferientage umgewandelt werden. Das erlaube sowohl dem Arbeitnehmer wie dem Arbeitgeber mehr Flexibilität. Er habe diese Idee sowohl den Gewerkschaften wie dem Arbeitsminister unterbreitet. Sie würden gerade darüber nachdenken.

Nicolas Buck scheint sich nur schwer, mit der aktuellen Diskussion über die Aufteilung von Arbeitszeit und Freizeit anzufreunden. Früher habe man schließlich auch mehr gearbeitet. “Ist es sinnvoll nur noch über die Freizeit zu reden? Wir können nicht zu einem sozialen Paradies werden, wo wir immer weniger arbeiten, wenn die anderen Länder nicht nachziehen”, so Buck.

Der Präsident betont, dass trotz allen Forderungen für mehr Arbeitnehmerrechte, dass das Gleichgewicht zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern stimmen muss. “Die Politik muss gerecht bleiben.” Dazu gehöre auch, ein Überdenken des Arbeitsrechts zuzulassen, dessen Aufgabe es sei, den Schwächeren zu schützen. Allerdings “haben ein Großteil der Arbeitnehmer durch ihre hohe Qualifizierung und die vielen Optionen eine bessere Position bei den Gesprächen als der Arbeitgeber.”