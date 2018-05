Der EU-Parlamentarier Claude Turmes (“déi gréng”) wird demnächst als Staatssekretär in die Regierung eintreten. Er übernimmt den Posten von Camille Gira (“déi gréng”), der vor zwei Wochen starb, nachdem er bei einer Rede im Parlament zusammengebrochen war.

Turmes betreibt einen Blog, auf dem er seine Anhänger regelmäßig über seine Arbeit ins Bild setzt. Er hat wohl etwas zu schnell über seine Rückkehr in die Nationalpolitik geschrieben. In seinem Blog meinte er: “Als die Grünen 2013 Premierminister Jean-Claude Juncker stürzten.” Im englischen Wortlaut: “When Greens threw over the Luxemburgish Prime Minister Jean-Claude Juncker in 2013.”

Rhetorik der CSV

Die Regierung Bettel-Schneider nahm ihre Arbeit 2013 auf, nachdem wegen des sogenannten SREL-Skandals Neuwahlen ausgerufen wurden. Dem damaligen Premierminister Jean-Claude Juncker (CSV) wurde vorgeworfen, seinen Geheimdienst, den SREL, nicht im Griff zu haben. LSAP, DP und “déi gréng” hatten nach den Wahlen 32 Sitze im Parlament erhalten und konnten eine Koalition bilden.

Bisher wurde von den drei Koalitionären allerdings vermieden, von einem Sturz zu sprechen. Dass viele, darunter Politiker vom langjährigen CSV-Koalitionspartner LSAP, nicht mehr mit Juncker klarkamen, war ein offenes Geheimnis. Von einem gewollten Sturz sprach bislang nur die CSV.