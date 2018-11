Seit Gustavo Gimeno an der Spitze des OPL steht, tourt das philharmonische Orchester regelmäßig durch die Heimat des Chefdirigenten. Wer bei Reisezielen wie Madrid, Valencia oder San Sebastian allerdings an Sangria, Tapas und Sonne denkt, liegt zwar wohl richtig – für die Musiker des OPL stellt das spanische Dekor aber allenfalls eine Kulisse dar, an der man vorbeigleitet, um von einer Konzerthalle zur nächsten zu gelangen. Das Tageblatt war zwei Tage mit dem OPL unterwegs, um einen Blick hinter die Kulissen des Alltags der Musiker, Techniker und Organisatoren zu werfen.

Rasende Zeit

Wer hat sich nicht schon mal über eine Band aufgeregt, die bei aller Begeisterung der Menge nicht so recht zu wissen schien, in welcher Metropole sie gerade auftrat. Begleitet man Musiker – in diesem Fall das OPL – auf einer Tournee, dann merkt man allerdings schnell, wie die verschiedenen Spielorte zu einer breiigen Masse verschwimmen – und wie schwer es mit der Zeit wohl werden kann, eine klare Übersicht zu behalten.

Denn Zeit für Sightseeing bleibt den Musikern so gut wie keine, von den Städten sieht man hauptsächlich die Konzerthallen, das Innere diverser Busse und vielleicht – glücklicherweise sind wir in Spanien und nicht im spießigen Luxemburg, wo die Restaurants unter der Woche gerne ihre Türen schon um 21.30 Uhr schließen – nach einem langen Konzert noch die dekorativen Schinken eines spanischen Restaurants oder den Tresen einer Kneipe.

So stelle ich während meiner zwei Tage in der Begleitung des OPL vor allem fest, wie streng und akribisch eine solche Tour geplant werden muss.

Am Dienstagmorgen zum Beispiel galt es, über 100 Personen mit dem Bus vom Hotel in Madrid zum Bahnhof zu befördern, dort dann die Sicherheitskontrollen – die es in Madrid auch beim Zugfahren gibt – zu bewältigen, in den Zug zu steigen, um sich während der Fahrt dann den neugierigen Fragen zweier Journalisten – des Kollegen Hick vom Wort und meiner Wenigkeit – zu stellen, knapp 90 Minuten und eine Fahrt durch die felsige, sperrige Schönheit der spanischen Landschaft später in zwei bereits wartende Busse zu steigen, schnell im Hotel einzuchecken, nachdem sich die drei Techniker sofort auf den Weg zum „Palau de la Musica“ machen, um dort den Lastwagen mit den Instrumenten leerzuräumen und mit dem Aufbauen zu beginnen, während Philippe Koch, erster Konzertmeister des OPL, jede freie Minute nutzt, um drei avantgardistische Stücke zu proben, die sein Orchester am 24. November aufführen soll.

Dabei muss man bedenken, dass hier zu jeder Zeit über 100 Leute von A nach B gebracht werden müssen – wer schon mal auf einem Festival im Ausland versucht hat, auch nur drei Freunde von einem Konzertzelt zum nächsten auf eine koordinierte Art zu schleppen, weiß, dass das Substantiv Gruppendynamik eine linguistische Mogelpackung ist, ja man vielmehr von Gruppenlethargie reden müsste. Erstaunlich ist deswegen eben auch, wie diszipliniert und dynamisch die OPL-Musiker (im Gegensatz also zu den Festivalkumpels) auf die Befehle von Tour-Managerin Catherine Gaul reagieren. Staus sind dann aber doch nicht ganz zu vermeiden: Im Hotel in Valencia bildet sich schnell eine Warteschlange, weil einer der drei Aufzüge defekt ist und die Bleibe kaum ausgestattet ist, um hundert Musiker mit Gepäck in Windeseile auf die jeweiligen Zimmer zu verteilen.

Stress und Adrenalin gegen die Routine

„Das ewige Hin und Her hat positive und negative Seiten. Einerseits verhindert es, dass wir in Routine verfallen – jeder Abend sieht anders aus, stellt uns vor andere Herausforderungen. So schwankt man ständig zwischen Müdigkeit und Stress – und vermeidet ...