2 Histoire d’une crétinisation culturelle

Jeff Schinker sur le storytelling en matières culturelles

Lors de la conférence de presse de music:LX qui consacra et officialisa l’entrée en fonction de notre nouvelle ministre de la Culture, l’équipe autour de Patrice Hourbette résuma les activités du bureau d’export pour la musique luxembourgeoise et évoqua notamment les expériences de concert du groupe Dock In Absolute en Asie. L’on nous renseigna alors que cette série de concerts à l’étranger avait pour but de favoriser la dimension „storytelling“ du groupe: en revenant d’Asie, le groupe aurait quelque chose à raconter, reviendrait orné d’une histoire et de péripéties comme le pâtissier enrobe de chocolat une sucrerie un peu fade.

Cette pratique – la construction artificielle d’une biographie intéressante, la création de toutes pièces d’un récit de vie – vient tout droit de l’entrepreneuriat, qui l’a quant à lui volée à l’art de la narration pour l’ instrumentaliser, cet art, pour l’assujettir à sa soif d’enrichissement.

Car le storytelling, au-delà donc de la très hideuse terminologie anglophone, n’est autre chose que l’art de raconter, de concocter un récit, chose qui est, de fait, le propre de l’écrivain. Mais c’est devenu, dans son acception contemporaine, l’art de raconter appliqué au marketing, à la politique, à la gestion d’entreprise, donc appliqué à tous ces domaines où règnent le pouvoir, le gain et le fric là où l’art de raconter littéraire ne cherche pas à vous vendre quoi que ce soit (à moins que ça ne soit de la mauvaise littérature).

C’est pour cette raison que, en tant qu’auteur, l’idée ne peut que révolter: le storytelling des entreprises, c’est le vol et l’appropriation d’un art à des fins d’exploitation commerciale pure et dure. On sert une histoire pour rendre plus palpitant des faits et chiffres nus. On n’est jamais loin, dès lors, de l’endoctrinement.

Or, qu’arrive-t-il à présent? Le capital, après avoir volé et dévoyé un art – celui qui fait partie de la littérature –, est copié à nouveau par les disciplines artistiques, qui le réinjectent dans le système sanguin de la culture tel un virus détruisant un système immunitaire pour s’imposer en triste vainqueur.

On pratique donc à présent le storytelling pour exporter un groupe – ou plutôt, pour faire accroître son facteur d’exotisme. Sans vouloir heurter le trio de Dock In Absolute (que je ne connaissais pas avant, et qui n’y est pour rien, sauf dans l’optique où on peut y être pour quelque chose quand on se laisse faire par un système de plus en plus crétin), je reste persuadé qu’on ne devrait pas augmenter le potentiel narratif de quelque chose ou de quelqu’un d’une façon aussi artificielle.

Soit on a quelque chose à raconter, soit on n’a rien à dire. Dans le domaine de la musique en particulier, il y a de ces groupes qui, précisément, ne racontent rien: tout est dans leur musique. Ainsi, le groupe de post-métal américain Russian Circles n’a jamais prononcé un mot sur scène. Ce silence est devenu, pour le dire dans les termes du marché, leur histoire à eux. Récemment, à la Pigalle, Manuel Gagneux de Zeal & Ardour expliquait au public qu’il allait parler très peu tout au long du concert – on est là pour jouer de la musique, pas pour monologuer avec le public, semblait-il suggérer.

Le besoin en narration que nous éprouvons tous est compréhensible. Mais la satisfaction de ce besoin doit naître d’un récit qui germe en chacun de nous et ne peut être orchestré par des entrepreneurs (car ce sont souvent des gens sans une once d’originalité). Ainsi, bien avant music:LX, bien avant l’apparition du storytelling, le groupe luxembourgeois Mutiny On The Bounty a créé, à travers son engagement sans failles, à travers la musique qu’ils ont écrite et par quoi ils se sont instaurés comme des figures de proue d’un genre, une histoire bien à eux et à la mythologisation de laquelle je peux contribuer en témoignant de cet Irlandais un peu enivré (d’un Irlandais normal, quoi) croisé à un festival britannique (l’ArcTanGent, pour ceux qui le connaîtraient), et qui, serrant dans ses bras énormes le batteur de Mutiny, m’expliqua de façon touchante que son groupe à lui, c’est grâce à Mutiny, en hommage à Mutiny en quelque sorte, que ses potes et lui l’ont créé.

Je pourrais y contribuer encore en décrivant ces quelque 5.000 Anglais dansant sur „Dance Automaton Dance“ au cours de la troisième édition de ce même festival, en 2015.

De telles histoires ne peuvent être engendrés, ne peuvent croître à la suite d’un ensemencement artificiel. Car elles poussent directement sur le fumier chaotique et imprévisible de nos vies, du réel.

La ministre de la Culture Sam Tanson a souligné, lors de cette même conférence, le besoin de créer une plate-forme d’exportation pour l’ensemble des secteurs culturels. Cela est évidemment une bonne chose – à condition toutefois de ne pas perdre de vue qu’on ne gère pas la culture comme on gère, précisément, une entreprise. Et de ne pas soumettre la culture aux aléas du storytelling. Ce serait le comble, pour un écrivain, de devoir se plier aux règles d’un jeu qu’il a lui-même inventé avant de le voir faire nourrir un système que souvent il méprise, d’un jeu où l’art terriblement libre et sans contraintes de la narration est muselé par des chiffres, des structures entrepreneuriales et des calculs d’efficacité.