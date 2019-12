An diesem Freitag kam der „Kleeschen“ und brachte langersehnte Geschenke mit. Doch als er das Haus verließ und seine Gaben ausgepackt waren, blieb eine Unmenge an Verpackungen zurück. Daisy Schengen hat herausgefunden, wie die Reste der Bescherung richtig entsorgt werden.

Berge von Geschenkpapier

Wohin mit dem Geschenkpapier, das sich am Tag danach im Wohnzimmer türmt? Darf jede Sorte Papier in der Altpapiertonne? Nach Angaben der „SuperDrecksKëscht“ gehören alle Verpackungen aus Papier, die mit Plastik beschichtet sind, nicht in den blauen Behälter, sondern in den Restmüll.

Wer unsicher ist, ob es sich um beschichtetes Papier handelt, nimmt es in die Hand und versucht, ein Stück davon abzureißen. Kommt dann wie beispielsweise bei Schokoladenverpackungen eine Folienschicht zum Vorschein, gehört das „Papier“ in die graue Hausmülltonne. In diese Kategorie fallen auch die beliebten Geschenktüten aus kunststoffbeschichtetem Papier.

Kommt beim Abreißen hingegen nur eine einzige Materialschicht zum Vorschein – also nur Papier –, darf die Verpackung in der blauen Altpapiertonne entsorgt werden. Keine Angst, wenn Sie nicht das letzte Stück Klebestreifen vom Papier abbekommen haben: Übrig gebliebene Klebestreifen werden während des Recyclingprozesses abgelöst und können getrennt werden, heißt es von der „SuperDrecksKëscht“.

Stoffbeutel, Dosen, Schachteln

Wer ganz auf Verpackungsmüll verzichten möchte, greift zu wiederverwendbaren Geschenkverpackungen. Ideen dazu liefert das Magazin in dieser Ausgabe. Das können zum Beispiel Stoffbeutel, Dosen, Schachteln oder auch Einmachgläser sein. Man kann auch Zeitungspapier oder recyceltes Altpapier für die Geschenkverpackung nutzen. Aber Obacht, nicht jedes Papier darf über das Altpapier entsorgt werden! Zeitungspapier kann „in angemessener Quantität“ als Bioabfall entsorgt werden. Allerdings gilt das nicht für eingeschmolzenes oder eingefärbtes (Zeitungs-)Papier. Diese Papiersorten gehören in den Haushaltsabfall.

Naturgemäß erhält man wegen der Geschenke- und Festschmaus-Einkäufe einige Kassenzettel. Auch sie gehören nicht ins Altpapier, schreibt der Ratgeber vor, den die „SuperDrecksKëscht“ gemeinsam mit der Umweltverwaltung und dem Entsorger Valorlux Ende 2018 zusammengestellt hat. Da es sich dabei um thermisch behandeltes Papier handelt, das nicht recycelt werden kann, müssen Kassenzettel über den Restabfall entsorgt werden.

Kunststoffe und Schalen

Seit Oktober gelten ausschließlich in 46 Gemeinden im Norden des Landes, deren Müllentsorgung der Abfallsyndicat Sidec gewährleistet, sowie in Mondorf und Differdingen neue Regeln für den Inhalt des blauen Sacks von Valorlux. Demnach dürfen ab sofort Becher, Schalen und Blumentöpfe aus Plastik darin entsorgt werden. Wer auf Nummer sicher gehen und sicher sein will, ob er auch die richtige Plastiksorte in den „blauen Sack 2.0“ wirft, schaut sich die Bezeichnung am Plastikgefäß an: Erlaubt sind Kunststoffe mit der Abkürzung „PP“ für Polypropylen und „PS“ für Polystyrol.

Wer noch Folien sowie Plastiktüten vom Nikolausfest übrig hat und in einer der 48 betroffenen Gemeinden wohnt, darf diese ebenfalls in den blauen Sack werfen.

Die bisher für den blauen Sack bestimmten Abfälle – wie leere Plastikflaschen und -flakons, Metallverpackungen und Getränke – dürfen weiterhin über diesen Weg entsorgt werden.

Für eine landesweite Anwendung der neuen Regelung in Mondorf, Differdingen und den Sidec-Gemeinden fehlt noch die Genehmigung der Umweltverwaltung bzw. des Umweltministeriums, erklärt Valorlux auf Tageblatt-Nachfrage. Bis es so weit ist, bleibt die Sammlung von wiederverwertbaren Verpackungen im „klassischen“ blauen Abfallsack weiterhin bestehen.

Grün ist nicht Blau

In 20 Gemeinden werden in grünen Abfallsäcken neben Plastikflaschen, -flakons, Metallverpackungen, Getränkekartons auch Plastiktüten und -folien gesammelt.

Der blaue Abfallsack bleibt Plastikflaschen und Flakons sowie Metallverpackungen und Getränkekartons vorenthalten.

Praktische Helfer: App und Kalender

Auf www.valorlux.lu listet ein Kalender die Sammeltermine in der jeweiligen Gemeinde auf.

Eine entsprechende App hilft mit einer neu designten Sortieranweisung sowie weiteren Infos zum erweiterten blauen Sack aus.