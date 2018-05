Es ist jetzt möglich, das von einem Patienten ertragene Schmerzensniveau objektiv zu messen.

Revolutionär: der Schmerz der Patienten wird meßbar

Einzigartig in Europa: HHP in Walferdingen hat in ein Gerät zur quantitativen Schmerzmessung investiert.

Die Gesellschaft HHP (Home Health Products) ist bei Personen welche an chronischen Schmerzen in Luxemburg leiden schon gut bekannt: Rückenschmerzen, Rheuma, Arthrose, Fibromyalgie usw.

Dank der Andullationstechnologie aus Deutschland entlasten die HHP-Geräte die täglichen Schmerzen von mehr als 1.800 Luxemburger auf 100% natürliche Weise.

Einzigartig in Europa

Um es Menschen zu ermöglichen, die Intensität ihrer Schmerzen objektiv zu messen, hat HHP in ein einzigartiges Gerät aus Japan investiert. Die Messung erfolgt durch elektrische Stimulation über eine Elektrode, die dann computergestützt ausgewertet wird.

Benjamin Tillier, Generaldirektor von HHP Luxemburg, erklärt: “Wir sind seit letztem Jahr an dieser Vorrichtung interessiert. Diese wird in Japan zunehmend von Ärzten als Diagnose- und Behandlungshilfe eingesetzt. Nach Gesprächen mit unseren japanischen Kollegen haben wir uns schließlich dazu entschlossen, es zu bestellen. Wir haben es vor ein paar Wochen erhalten und haben es gerade fertig konfiguriert.”

Der Schmerz ist eine sehr persönliche Empfindung

Der Schmerz ist eine Empfindung, die von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Wie kann man sagen, dass eine Person objektiv mehr leidet als eine andere Person?

“Das ist, dank dieser Vorrichtung möglich! Der Ausgangspunkt ist das Maß Ihrer Empfindlichkeit im Schmerz. Dann mißt das System den Schmerz, den Sie spüren. Und im Vergleich mit Ihrem Empfindlichkeitsniveau, kann es dann objektiv bestimmen, wie sehr Sie leiden.”

Nützlich für die Nachsorge von Patienten mit chronischen Schmerzen

“Die Messung von punktuellem Schmerz ist interessant, um zu wissen wo man im Vergleich zu anderen liegt, aber diese Vorrichtung ist vor allem der regelmäßigen Betreuung der chronischen Patienten nützlich. Wenn jemand wiederkehrend leidet, ist es sehr nützlich, die Entwicklung des eigenen Schmerzes über die Zeit zu messen. Es ist ein Weg, um zum Beispiel die Wirksamkeit einer Behandlung zu beurteilen oder die Tendenz der Entwicklung ihrer Schmerzen zu verstehen und somit Projektionen zu machen.”

Die erste Messung wird kostenlos angeboten (Wert 18 €)

Die Schmerzmessungen werden jeden Dienstagmorgen in Walferdingen durchgeführt. Der Preis beträgt 18 €, und die erste Maßnahme wird kostenlos angeboten. Fragen Sie nach Ihrer Schmerzmessung unter der Telefonnummer 28 86 84-1 oder benutzen Sie das untenstehende Formular (wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden, um einen Termin zu vereinbaren).

