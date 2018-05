Zum Auftakt des 24. Spieltags der BGL Ligue gab es am Freitagabend ein 2:2-Unentschieden zwischen Déifferdeng 03 und Hostert. Perez hatte den Gastgeber in Führung gebracht (37.). Mura (40.) und A. Dervisevic (43.) drehten das Spiel noch vor der Pause. In der 84. Minute gelang Siebenaler der Ausgleichstreffer.

Das Programm vom Wochenende:

Sonntag um 16 Uhr: