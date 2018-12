Kurz wird befürchtet, der LSAP-Kongress am Dienstagabend könne die Dreier-Koalition in Gefahr bringen. Es kommt anders: Nichts eint die Sozialisten so sehr wie ihre Abneigung gegen die CSV.

Als Außenminister Jean Asselborn als letzter Redner des Abends angekündigt wird, geht ein Raunen durch den Saal. Als Joker der Partei-Granden soll er eigentlich nur einspringen, falls die das Gefühl bekommen, dass ihnen die Kontrolle entgleitet. “Wo ist Herr Asselborn?”, fragt Generalsekretär Yves Cruchten, als der Außenminister an der Reihe ist. Alle schauen sich um. Plötzlich taucht er im hinteren Teil des Saales auf. Schnellen Schrittes eilt er nach vorne zum Rednerpult.

Drei Stunden zuvor. Noch ist der Parkplatz vor ...