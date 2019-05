Die Luxemburger Post ist in mehreren Geschäftsfeldern tätig. Viele der Bereiche sind im Wandel, teilweise im Schrumpfen. Trotzdem hat es die Gesellschaft 2018 geschafft, den Umsatz zu steigern.

Im Post-Geschäft beklagt das Unternehmen ein Schrumpfen der Versendungen von Briefen um satte 16 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Während 2013 noch 155 Millionen Briefe verschickt wurden, so waren es 2018 nur noch 130 Millionen.

Dass der Bereich trotzdem mit einem Zuwachs abschließen konnte, lag an der wachsenden Versendung von Paketen. Insgesamt 3,5 Millionen hat die Post letztes Jahr gezählt. 2013 waren es erst 1,5 Millionen. An manchen Tagen sei man im Verteilerzentrum in Bettemburg bereits an die Grenzen gelangt, so Strasser. Man investiere jetzt, um mehr Volumen schaffen zu können.

Einen starken Zuwachs verbuchte auch der Bereich „Logistik“. Hier bietet sich die Luxemburger Post als Drehscheibe an, um Pakete aus Asien in Europa zu verteilen. Satte 4 Millionen Pakete und 10 Millionen Umsatz waren es letztes Jahr.

Negative Zinsen

Der nach Umsatz wichtigste Teil der Post-Gruppe ist die Telekommunikation. Insgesamt 450,6 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet das Unternehmen dort 2018. Genau die gleiche Summe wie ein Jahr zuvor. Dennoch ist man zufrieden. „Die Stagnation ist ein gutes Zeichen“, erklärt Claude Strasser, Geschäftsführer der Post.

Der Wegfall des Roamings beispielsweise habe die Gesellschaft 12 Millionen gekostet. Zudem habe die Konkurrenz zugenommen und die Einnahmen pro Kunde abgenommen. Das habe man aber mit neuen Angeboten, etwa mit PostTV, ausgleichen können.

Zudem habe man viel in die Infrastruktur investiert. 97,8 Prozent der Bevölkerung seien heute mit 4G abgedeckt. Und die Vorbereitungen für das 5G-Netz laufen. Bei Ausschreibungen sei niemand ausgeschlossen worden.

Schwierig gestaltet sich auch das Finanzgeschäft der Post. Traditionell lebte es von den auf dem Geld der Kunden erwirtschafteten Zinsen. Diese sind mittlerweile jedoch negativ. Mit der aktuellen Gebührenstruktur will man die Kunden in eine digitale Richtung lenken. Bei Papierüberweisungen und Schaltertransaktionen wurden 2018 starke Rückgänge gemessen.

Am Jahresende standen bei der Gruppe insgesamt eine Steigerung des Umsatzes um 7,4 Prozent und ein Gewinn von 33 Millionen Euro in den Büchern. „Das Ergebnis war eine erfreuliche Überraschung“, so Claude Strasser. Alle drei Bereiche hätten zu der guten Entwicklung beigetragen. „Wir sind extrem zufrieden.“ Als Besitzer der Post erhält der Staat eine Dividende von 20 Millionen Euro.

In Zukunft wolle man jedoch versuchen, die Rentabilität der einzelnen Bereiche näher an die ihrer europäischen Vergleichsfirmen heranzubringen, so das Unternehmen. Man sei aber nicht mehr weit davon entfernt.

Die Zahl der Mitarbeiter ist 2008 (vor allem durch Firmenzukäufe) auf 4.596 gewachsen.