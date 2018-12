Wer trinkt und fährt, muss damit rechnen den Führerschein zu verlieren, wenn die Polizei einen erwischt. So erging es gleich zwei Männern in der Nacht von Sonntag auf Montag.

In der avenue Monterey in Luxemburg-Stadt knallte ein Trunkenbold mit seinem Auto in einen Begrenzungspfosten. Als die Polizei eintraf, musste sich der Fahrer einem Alkoholtest unterziehen und war prompt seinen Führerschein los. Außerdem war das Auto nicht ordnungsgemäß versichert und musste vorerst immobilisiert werden.

Auch in Diekirch ging der Polizei ein betrunkener Fahrer ins Netz. Als eine Streife gegen 1:50 Uhr einen Wagen in der rue Clairefontaine in Diekirch kontrollierte, kam ihr eine starke Fahne entgegen. Der Alkoholtest des Fahrers war positiv. Er kassierte ein provisorisches Fahrverbot und verlor den Führerschein.