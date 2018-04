Die Fondation Servais hat soeben bekannt gegeben, dass der luxemburgische Schriftsteller Nico Helminger den “Prix Servais” für sein Werk “Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge” (Éditions Binsfeld) erhält. Anfang Januar unterhielt sich der Kulturjournalist Jeff Schinker mit dem Autor über benannten Roman unterhalten.

Der seit 1992 verliehene Preis ist mit 6 000 Euro dotiert und richtet sich stets an ein Werk, das im Vorjahr von besonderer Bedeutung war. Die Preisverleihung findet am 24. Juni im “Centre national de littérature” statt.

Anbei die Begründung der Jury:

“Dem Nico Helminger seng Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge gëtt mam Servais Präis 2018 ausgezeechent. Dëst Wierk ass e staarken neie Moment an der Entwécklung vum postmoderne Roman an der lëtzebuergescher Literatur. Déi kontrapunktesch Erzielstruktur spillt mat literaresche Gattungen, verbënnt philosophesch a kënschtleresch Iwwerleeungen, an dat an enger weltliterarescher a kulturtheoretescher Perspektiv. De Protagonist, vu senger Loge eraus, werft e kriteschen a wéineg kamoude Bléck op sozial Konditionéierungen, Ideologien a Virstellungen, deenen den Individuum an der zäitgenëssescher, globaliséierter Gesellschaft ausgesat ass. Konsumrausch, Burn-out, Nation Branding, Finanzskandaler gi kommentéiert an de Verloscht vun der Komplexitéit vum Denke bloussgestallt. D’Sprooch ass aussergewéinlech staark an duerchgängeg iwwerzeegend, op am Ëmgank mam Humor, am Erëmgi vun abstrakten Iddien oder an der Beschreiwung vun tëschemënschleche Bezéiungen a sexuellem Pleséier.”