Zu dem schweren Verkehrsunfall am Freitagvormittag, 6.9., auf der A13 in Richtung Petingen hat die Polizei jetzt eine Präzisierung des Sachverhaltes versandt, die auch eine Richtigstellung des bisherigen Ermittlungsstandes bedeutet.

Bisher war bei dem Vierfachunfall davon ausgegangen worden, dass das später ausgebrannte Auto zuerst auf einen Lkw aufgefahren sei und dann zwei weitere Autos nicht mehr rechtzeitig anhalten konnten.

Nun meldet die Polizei, dass der Verlauf wohl anders war: Beim Unfallverursacher handele es sich wohl um den Fahrer des dritten Pkw. Somit sei dessen Fahrer und alleiniger Insasse in einem Moment der Unachtsamkeit auf den vor ihm fahrenden Pkw aufgefahren, der dann wiederum auf den Wagen vor ihm gedrückt wurde. Dieses Auto schließlich, in welchem ein Erwachsener und ein Kind saßen, wurde in den Anhänger des Lkws vor ihm gedrückt und fing Feuer. Glück im Unglück: Der Mann und das Kind erlitten trotzdem nur leichte Verletzungen.