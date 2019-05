In einer hart umkämpften Partie setzte sich die Etzella Ettelbrück am Mittwochabend im dritten Spiel der Best-of-five-Serie gegen den T71 Düdelingen mit 105:95 durch und geht mit 2:1 in Führung.

Ettelbrück startete mit seinem gewohnt hohen Tempo in die Partie, besaß wie im ersten Spiel die besseren Argumente im Rebound und schaffte es durch schnelle Gegenantritte, die Zonenverteidigung des T71 zu durchbrechen. Bereits nach vier Minuten lagen Jairo Delgado und Co. mit zehn Punkten in Führung (17:7). Der T71 – der in der Anfangsphase vor allem durch Tom Schumacher punktete – bekam besonders Etzella-Profi Tim Coleman nicht in den Griff, der im ersten Abschnitt 15 Punkte erzielte. So hatten die Nordisten nach 10 Minuten nicht weniger als 32 Zähler auf ihrem Konto stehen.

Doch bei der Etzella schlichen sich immer mehr Fehler ins Spiel ein, mehrmals verlor man den Ball im Spielaufbau. Düdelingen gelangen durch Jeitz, Schumacher und Muller zudem drei Distanztreffer binnen nur einer Minute und der T71 war wieder im Spiel. Bis zur Pause hatte das Team aus der “Forge du Sud” seinen Rückstand, der zwischenzeitlich bereits auf 15 Zähler angewachsen war, auf sechs Punkte reduziert (58:52). Bei der Etzella waren mit dem Profi-Duo McNutt und Coleman sowie Gilles Polfer zudem bereits drei Spieler mit drei Fouls vorbelastet.

Schockmoment beim T71

Nach dem Dreh folgte dann ein Schockmoment für den T71: Gerade als die Etzella durch Jairo Delgado wieder auf mehr als zehn Zähler davongezogen war, knickte der Düdelinger Leistungsträger Tom Schumacher unglücklich um. Doch Düdelingen kämpfte verbissen weiter. Immer wenn der Etzella ein kleines Break gelungen war, kam der T71, angetrieben von US-Spieler Jackson-Cartwright, wieder heran. Spätestens in der 29. Spielminute war der T71 wieder voll im Spielgeschehen angekommen (75:75).

Auf der Gegenseite war es Routinier Jairo Delgado, der die Verantwortung übernahm und zusammen mit Coleman den knappen Vorsprung der Nordisten verteidigte. Doch Düdelingen traf weiterhin zuverlässig von der Drei-Punkte-Linie und ging durch Logwood ein erstes Mal in der 34. in Führung (86:87). Es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch, bei dem Düdelingen unter dem Korb besonders davon profitierte, dass McNutt seit der 31. Spielminute aufgrund seines vierten Fouls kaum noch dagegenhalten konnte. Schlussendlich gelang es aber Jairo Delgado, die Etzella mit einem Distanzwurf auf die Siegerstraße zu bringen.

Das vierte Spiel der Best-of-five-Serie wird am Samstag um 20.30 Uhr in Düdelingen ausgetragen. Bei einem Sieg der Ettelbrücker würde der Meistertitel in den Norden gehen.