Im Rahmen des Europäischen Jahrs des Kulturerbes laden am Wochenende vom 19. und 20. Mai 49 Museen zu den “Luxembourg Museum Days” ein. Während die Aktivitäten der alljährlichen “Nacht der Museen” auf Abend- und Nachtaktivitäten fixiert ist, gilt die Aufmerksamkeit bei den “Museum Days” den Familien. In den teilnehmenden Häusern werden an dem Tag, neben freiem Eintritt, Führungen und Workshops für Groß und Klein angeboten.

Die “Luxembourg Museum Days” sind die Fortsetzung der “Invitation aux musées” erklärte Staatssekretär Guy Arendt vor der Presse. Voriges Jahre feierte die Veranstaltung ihr 20-jähriges Bestehen und aus diesem Grunde habe man sich für ein “Relooking” entschieden: Neues Logo und neuer Name oder besser gesagt neue Namen. Wie das heute ja so üblich ist, entschied man sich für einen englischen; da man aber auch die luxemburgische Seite habe betonen wollen, gebe es zusätzlich die zweite Bezeichnung “Hop Hop an de Musée”. Dieser etwas saloppe Ausdruck solle auch helfen, Kulturmuffeln die Angst vor einem Museumsbesuch zu nehmen.

Vier neue Museen dabei

Dieses Jahr sind vier Museen zum ersten Mal mit von der Partie. Der “Pomjeesmusée” in Senningen, die alte Senffabrik im Pfaffenthal, genannt “Muerbelsmillen”, das Destilleriemuseum in Kehlen und das General Patton Memorial Museum in Ettelbrück.

Etwas Besonderes hat sich das “Miselerland” ausgedacht: Mit einem Doppeldeckerbus werden Interessierte zu sechs Museen an der Mosel gefahren. Abfahrt um 10.30 beim Biodiversum in Remerschen. Gegen 17.00 Uhr endet die Tour ebendort. Tickets gibt es unter www.ticket-regional.lu.

Die Liste der teilnehmenden Museen sowie ihr Programm finden Sie unter: www.luxembourgmuseumdays.lu