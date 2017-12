Royales Schaulaufen: Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36) haben gemeinsam mit Königin Elizabeth II. am Montag einen Weihnachtsgottesdienst besucht. Hunderte Menschen säumten bei windigem Wetter den Weg zur Kirche Saint Mary Magdalene, um einen Blick auf das Paar zu erhaschen und allen Royals “Merry Christmas” zuzurufen. Nach dem Gottesdienst sprachen die beiden mit Senioren, die vor der Kirche im britischen Sandringham warteten.

Markle, die einen beigen Mantel, einen braunen Hut und braune Wildlederstiefel trug, wirkte bei dem Auftritt souverän: Sie lächelte, zeigte sich interessiert und freundlich, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. “Sie hat viele Dinge gesagt. Sie ist so wunderbar”, schwärmte eine ältere Frau in einem Rollstuhl. Eine andere Britin lobte die Natürlichkeit der Schauspielerin.

In Markles Nähe waren beim Kirchgang Prinz William und Kate (beide 35) zu sehen. Kate, die im Frühjahr ihr drittes Kind erwartet, trug einen Mantel mit Schottenkaromuster. Darunter zeichnete sich klar ihr Babybauch ab. Die 91-jährige Queen erschien ganz in Orange gekleidet.

Einzigartiger Sinn für Humor

Zahlreiche Royals besuchten den Gottesdienst, darunter auch Prinz Philip (96) und Thronfolger Prinz Charles (69) mit seiner Camilla (70). Für Amüsement unter den Royals sorgte Charles’ Bruder Prinz Andrew (57), der einen weggewehten Hut einfangen musste.

In einer aufgezeichneten Weihnachtsansprache zollte die Queen ihrem Mann Philip Respekt. Sie sei dankbar für Philips “Unterstützung und einzigartigen Sinn für Humor”. Der Herzog von Edinburgh – so sein offizieller Titel – war vor einigen Monaten in Rente gegangen. Er begleitet Elizabeth nur noch in Ausnahmefällen zu offiziellen Terminen. Im November hatten die beiden ihren 70. Hochzeitstag.

Die Königin hob in ihrer im Fernsehen übertragenen Ansprache auch den starken Zusammenhalt der Menschen nach den Terroranschlägen in Manchester und London hervor. Großbritannien war in diesem Jahr fünf Mal das Ziel solcher Attacken, davon vier Mal in der Hauptstadt. Dabei hatten die Täter 36 Menschen getötet und Hunderte verletzt.

Hochzeit am 19. Mai

Auf ihrem Landsitz in Sandringham verbringen die Queen und Philip immer die Weihnachtstage. Meist bleiben sie gleich mehrere Wochen. Im vergangenen Jahr musste der Gottesdienst für die Königin allerdings ausfallen, weil sie unter einer schweren Erkältung litt.

Prinz Harry und Markle wollen am 19. Mai in Windsor westlich von London heiraten. Bereits kurz vor Weihnachten war die US-Schauspielerin zu einem Essen mit den Royals in den Buckingham-Palast eingeladen worden. Britische Medien bezeichneten dies als ungewöhnlich, da das Paar noch nicht verheiratet ist.

Die Hochzeitspläne animierten offenbar einen jungen US-Amerikaner, der mit seiner Freundin vor der Kirche in Sandringham auf die Royals wartete: Er machte seiner großen Liebe vor laufenden TV-Kameras einen Heiratsantrag. Sie antwortete schluchzend mit “Ja”.