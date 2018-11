Eine Polizei-Streife in Stadt Luxemburg fiel mitten in der Nacht ein verdächtiges Auto auf, das in Richtung A4 unterwegs war. Als sie dem Fahrer in Hollerich mit Blaulicht und Sirene Zeichen gaben, stehen zubleiben, um ihn zu kontrollieren, gab dieser Vollgass. Er flüchtete auf die A4 in Richtung Esch und versuchte die Polizei bei Geschwindigkeiten weit über 200 km/h mit teils sehr gefährlichen Fahrmanövern abzuhängen. Die Polizisten forderten Unterstützung an, die am Raemericher Kreisverkehr eine Polizeisperre errichteten.

Der flüchtende Fahrer allerdings war das egal. Er hielt stur auf die Sperre zu und schaffte es sie zu durchbrechen. Dabei erfasst er mit seinem Fahrzeug fast einen Polizisten. Die Verfolgungsjagd ging quer durch Esch mit teilweise über 100km/h, bis dem Fahrer ein Fehler unterlief: Er bog in einer Sackgasse ein.

Die Polizeistreife hinter ihm hielt an und forderte den Fahrer mehrfach auf, das Fahrzeug zu verlassen. Ein Polizist stieg aus dem Auto, um den Mann zur Rede zur stellen. Der allerdings schenkte den Anweisungen der Polizei keine Beachtung, sondern wendete und hielt dann auf den Polizisten zu, der die Straße blockierte. Der Beamte versuchte das Auto per Reifenschuss zum stehen zu bringen, verfehlte sein Ziel aber knapp. Weit kam der Flüchtende dieses Mal allerdings nicht, mehrere Streifenwagen hatten die Straßen um die Sackgasse zugesetzt.

Bis auf einige Kratzer und Beulen an den Polizeiautos und dem Fluchtwagen sei bei dem Einsatz niemand zu Schaden gekommen, heißt es von der Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle wurde weder beim Fahrer noch den drei Mitfahrern Alkoholeinfluss festgestellt. Der Fahrer konnte allerdings keinen gültigen Führerschein aufweisen. Der Mann muss sich nun vor dem Untersuchungsrichter verantworten. Aktuell sind noch immer die Spurensicherung und die Generalinspektion der Polizei in Esch vor Ort.