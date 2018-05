Jeden Tag strömen 186.569 Grenzgänger zum Arbeiten nach Luxemburg. Zu den Hauptverkehrszeiten mutieren Luxemburgs Autobahnen oft zu einem einzigen Riesenparkplatz. Eine der Lösungen gegen den Stau: den massiven Verkehr schon vor der Grenze abzufangen.

Deshalb hat Luxemburg mit Frankreich im März 2018 ein Abkommen geschlossen. Das Großherzogtum will mit seinem Nachbarland kooperieren und die Kosten für den Bau von P&R-Plätzen in unmittelbarer Nähe der französischen Ballungszentren Thionville und Longwy mittragen.

Sind ähnliche Projekt auch im deutschen Grenzgebiet geplant? Das fragte der Abgeordnete Léon Gloden (CSV) in einer parlamentarischen Anfrage. Transportminister François Bausch (“déi gréng”) erklärt, dass sich Luxemburg schon jetzt auf der anderen Seite der Mosel engagiert.

Ausbau der Bahnstrecke und P&R

Auf deutscher Seite soll eine Güterstrecke für den Personenverkehr reaktiviert werden. Die sogenannte “Weststrecke” soll ab 2020 für eine Entlastung des Trierer Hauptbahnhofs und des Autoverkehrs in der Moselmetropole sorgen. Das Projekt beinhaltet auch eine zusätzliche zweite Bahntrasse zwischen Igel und Igel-West. Der Ausbau der Bahnstrecke wird von Luxemburg mitfinanziert. An allen Haltestellen der Weststrecke soll es zudem Anbindungen an den Busverkehr geben – und sogenannte Bike&Ride-Plätze.

In Trier-Euren und in der Hafenstraße in Trier-Ehrang entstehen dann noch zusätzlich zwei weitere P&R-Plätze. Die Anzahl der Parkplätze wird allerdings sehr begrenzt. 30 Stellplätze an der Haltestelle Ehrang und 60 Stellplätze in Euren.

Ein Großteil der Investitionen des Luxemburger Staates geht aber in den Ausbau des P&R-Parkplatzes in Mesenich an der Aire de Wasserbillig und am Wasserbilliger Bahnhof. Der Parkplatz in der Nähe der Autobahntankstelle soll um 730 Plätze erweitert werden, der Parkplatz am Bahnhof im Ortskern von Wasserbillig soll 300 zusätzliche Plätze erhalten.