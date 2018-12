L’automne 1978 a une grande signification dans ma vie. Cet automne-là représente une rupture dans le développement de ma personnalité, le passage de l’enfance à l’adolescence.

De Denis Scuto

J’ai fêté mes quatorze ans, je suis entré en classe de cinquième et mon ami lallangeois Armand, aujourd’hui contrôleur à la CFL, m’a emmené à ma première réunion du JIV au café Wobrécken à Esch. JIV est l’abréviation de „Jugend-Interesse-Veräin“. Les élèves d’Esch et des environs s’étaient organisés en 1977 pour revendiquer une maison des jeunes autogérée de la part des autorités communales. Le café était chaque fois plein à craquer et chacun avait droit de parole. Des „anciens“ – même s’ils n’avaient que 18-19 ans – comme André Roeltgen, aujourd’hui président de l’OGBL, ou Christian „Kmio“ Kmiotek, aujourd’hui président des Verts, étaient des figures de premier plan. Parmi les jeunes femmes, je me souviens de Flou Weimerskirch, une féministe engagée.

...