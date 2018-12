Dem Luxemburger Premier Xavier Bettel wird es an Weihnachten nicht langweilig: Mehr als 50 Schüler haben ihm ihre Kritik, Sorgen, Wünsche und Lob niedergeschrieben.

Die künftigen Studenten konnten sich bei der “Foire de l’étudiant” am Editpress-Stand in einem Buch austoben. Getreu dem Motto: „Was ich dem Premier schon immer sagen wollte.“ Tageblatt-Chefredakteur Dhiraj Sabharwal hat Bettel das Buch am Donnerstag im Staatsministerium überreicht. Schüler des „Sportlycée“ und ihr Direktor Raymond Conzemius waren stellvertretend für alle Schüler anwesend. Sabharwal hatte die Fragerunde der Schüler vorbereitet. Premier Bettel nahm sich eine Stunde für sie Zeit. Das Vorwort des Buches stammt von Editpress-Generaldirektor Jean-Lou Siweck. Dort heißt es unter anderem: „Et ass vun allem dobäi. Mir géingen eis freeën, wann zumindest en Deel dovun Iech inspiréiere géing.“