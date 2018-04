Die Deutsche Lisa Klein hat den Prolog zum Auftakt des Festival Elsy Jacobs gewonnen. Die Fahrerin von Canyon SRAM benötigte für die 2,8 km in Cessingen genau vier Minuten. Christine Majerus (Boels – Dolmans) kam mit einem Rückstand von drei Sekunden auf Platz sechs. Elise Maes (WNT-Rotor) wurde 69. auf 22 Sekunden, Chantal Hoffmann (Lotto Soudal) hatte einen Rückstand von 28 Sekunden und kam damit auf Rang 86.

Am Samstag geht es ab 14.30 Uhr weiter mit der 1. Etappe über 97,7 km mit Start und Ziel in Steinfort. Am Sonntag fällt dann auf der letzten Etappe über 111,1 km mit Start und Ziel in Garnich die definitive Entscheidung um den Gesamtsieg.