Bei vielen Mitgliedern des CGDIS ist seit einigen Tagen die Aufregung groß: Die Der im Juli neu geschaffene Feuerwehr- und Rettungskorps hat nämlich in einem internen Rundschreiben der Generaldirektion das Tragen der offiziellen CGDIS-Uniformen geregelt. Dabei wurde das prinzipielle Verbot hervorgehoben, Uniform außerhalb des Dienstes zu tragen.

Sowohl die Parlamentarier Léon Gloden (CSV) und Fernand Kartheiser (adr) stellten das Thema ins Zentrum von parlamentarischen Anfragen, die jeweils von Innenminister Dan Kersch beantwortet wurden.

Gloden wollte etwa wissen, welche Folgen etwa in Bezug auf festliche Anlässe wie Sankt Nikolaus oder der Springprozession drohen und ob insgesamt nicht die soziale un kulturelle Zusammenarbeit leiden würde, etwa mit den Feuerwehr-nahen Vereinen (“Amicale”).

Der ADR-Mann geht noch forscher an die Materie: Ob der Text der CGDIS-Weisung nicht ein Zeichen des Misstrauens gegenüber den Mitgliedern sei, lautet eine der neun gestellten Fragen. In anderen zielt Kartheiser auf einen “bürokratischen Aufwand” ab und fragt, ob ein Verstoß gegen die Weisung mit Sanktionen belegt werde.

Gegenüber Gloden zitiert Dan Kersch zunächst einmal die Fakten, wie sie in Artikel 2 der entsprechenden Verordnung des CGDIS festgehalten sind: Demnach ist, “sofern der Generaldirektor nichts anderes genehmigt, das Tragen einer der in Artikel 16 definierten Ausstattungen durch CGDIS-Mitglieder außerhalb der Ausübung des Zivilschutzes und offiziellen Veranstaltungen, an denen das CGDIS teilnimmt, streng verboten”.

Das sei nötig, um jedes missbräuchliche Tragen von CGDIS-Kleidung zu verhindern, welches das Image der Feuerwehr im Allgemeinen und von CGDIS im Besonderen beeinträchtigen könnte.

Andererseits sei ja gerade das Rundschreiben aufgelegt worden, um “die Anwendung dieses Artikels zu präzisieren und einige allgemeine Ausnahmen festzulegen, um eine pragmatische und flexible Anwendung dieses erklärten Verbots zu ermöglichen.”

Kerch erklärt, dass Ausnahmen reichlich möglich und vorgesehen sind – auch wenn dabei ein gewisser Dienstweg eingehalten werden muss: Außerhalb von Einsätzen und offiziellen Veranstaltungen des Rettungskorps muss das Tragen von mehr oder weniger direkten Vorgesetzten genehmigt werden – je nach Wirkungsgrad des jeweiligen Ereignisses.