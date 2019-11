Lust auf ein Treffen mit Johnny Depp? Für schlappe 1.717,02 Euro könnte Ihr Traum am 8. September in Erfüllung gehen.

Treffen Sie den Musiker Joe Perry (Aerosmith), Rock-Urgestein Alice Cooper und Hollywood-Star Johnny Depp für 1.717,02 Euro. Das Ganze nennt sich “Hollywood Vampires Ultimate Meet & Greet Package” und findet am Tag des Konzerts der amerikanischen Rock-Supergroup “Hollywood Vampires” am 8. September 2020 in der Rockhal statt.

Darin enthalten sind ein Foto mit den “Hollywood-Vampiren”, ein “Meet & Greet” mit den Stars und ein “Autographed Hollywood Vampires 8×10 Exclusive Hollywood Vampires VIP Merchandise item Commemorative Hollywood Vampire’s Meet & Greet Laminate”.

Es gibt allerdings keine persönlichen Autogramme und Fotos werden nur von einem Mitarbeiter des Teams gemacht. Im Klartext: Jeder erhält dasselbe laminierte Autogramm und ein Foto mit den Stars.

In dem Schnäppchenpreis für das “Meet & Greet” ist natürlich auch ein Ticket enthalten. Aber keins für den “Golden Circle”, einem Spezialplatz direkt vor der Bühne. Der Preis nur für das ” Exclusive Hollywood Vampires VIP Merchandise item Commemorative Hollywood Vampires VIP laminate” liegt übrigens bei 315,56 Euro – also ohne “Meet & Greet”.

Der Verkauf der “Meet & Greet”-Pakete startete am Dienstag. Während der Vorverkauf für die Tickets am Freitag beginnt. Ein normales Ticket kostet 70,30 Euro.