Im Kampf um die Meisterschaft im Damenbasketball ist am Dienstagabend noch keine Entscheidung gefallen. Nachdem der T71 Düdelingen am Sonntag im ersten Spiel der Best-of-three-Serie mit 66:53 vor heimischer Kulisse gewann, schlug der Gréngewald Hostert in der zweiten Partie zurück. Anne Simon und Co. setzten sich mit 64:59 durch.

Dabei bekamen die Zuschauer in Oberanven erneut eine körperbetonte und sehr spannende Partie zu sehen. Zwischenzeitlich war Düdelingen – das mit einem Maximum von neun Punkten führte – dem Meistertitel bereits sehr nah. Doch Hostert kämpfte sich im letzten Viertel durch Simon und Profi-Spielerin Samantha Cooper zurück. Drei Minuten vor dem Ende glich Alexandra Louin auf 57:57 aus und brachte ihr Team kurze Zeit später mit einem Drei-Punkte-Korb auf die Siegerstraße.

Top-Scorerin der Partie war dann auch die US-Spielerin des Gréngewald, Alexandra Louin mit 23 Punkten, gefolgt von ihrer Teamkollegin Anne Simon mit 21 Zählern.

Das entscheidende Finalspiel findet somit am Freitagabend um 20 Uhr in Düdelingen statt.