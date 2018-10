In dieser Liste finden Sie alle Messen und Gräbersegnungen, die am 1. November und am 2. November in Luxemburg von der katholischen Kirche organisiert werden.

Donneschdeg 1. November: Allerhellgen

07:00 Lëtzebuerg-Neiduerf, Kierch, Mass

08:00 Déifferdeng, Fousbann, Missa

08:30 Welschent, Kierch, Mass, duerno Griewerseenung

08:30 Schlënnermanescht, Kierch, Mass, duerno Griewerseenung

08:30 Bieles, Altersheim Belval, Wuertgottesdéngscht

08:30 Lëtzebuerg-Zentrum, Paterekierch, Mass

09:00 Méischtref, Kierch, Mass, duerno Griewerseenung

09:00 Noumer, Kierch, Houmass, duerno Griewerseenung

09:00 Trënteng, Kierch, Mass, duerno Griewerseenung

09:00 Biwer, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

09:00 Stadbriedemes, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

09:00 Rued-Sir, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

09:00 Fenteng, Kierch Mass

09:00 Houschent, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

09:00 Kënzeg, Kierch Houmass, mat Griewerseenung

09:00 Uewerkäerjeng, Kierch Houmass, mat Griewerseenung

09:00 Schuller, Kierch Mass, duerno Griewerseegnung zu Schuller an duerno zu Sprénkeng

09:00 Schëffleng, Kierch Mass

09:00 Hemstel, Kierch Houmass

09:00 Heeschdref, Kierch Mass, für alle Verstorbenen

09:00 Bëttel, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

09:00 Iechternach, Basilika, Parkierch Mass

09:00 Fenneng, Kierch Wuertgottesdéngscht

09:15 Biekerech, Kierch Mass, duerno gin d’Griewer geseent

09:15 Bartreng, Kierch Mass vun Allerhellgen

09:15 Kielen, Kierch Mass

09:15 Ënsber, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

09:15 Esch-Uelzecht, Saint-Joseph Mass, uschléissend stell Anbetung

09:30 Lenneng, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

09:30 Béigen, Kierch Mass a Griewersegnung

09:30 Beetebuerg, Kierch Mass

09:30 Helleng, Kierch Wuertgottesdéngscht

09:30 Rëmeleng, Kierch Mass

09:30 Péiteng, Parkierch Houmass, op Allerhellgen

09:30 Zolwer, Kierch Mass, Ale Kierfecht, duerno Griewerseenung

09:30 Angelduerf, Kierch Mass

09:30 Hënsdref, Kierfecht Griewerseenung

09:30 Diddeleng, Kapell Butschebuerg Wuertgottesdéngscht

09:30 Diddeleng, Parkierch Missa

09:30 Elweng, Kierch Wuertgottesdéngscht, duerno Griewerseenung

09:30 Wolz, Nidderwolz, Parkierch Houmass

09:30 Fenneng, Kierfecht Griewerseenung

09:30 Lëtzebuerg-Rollengergronn, Kierch Mass, a Griewerseenung

09:30 Lëtzebuerg-Belair, Kierch, Grand-messe, vun Allerhellgen

09:30 Schengen, Kierfecht Griewerseenung

09:45 Hierber, Kierfecht Griewerseenung

09:45 Leideleng, Parkierch Houmass

09:45 Hemstel, Kierfecht Griewerseenung

09:45 Wuermer Bierg, Kierfecht Griewerseenung

10:00 Schieren, Kierch, Messe intercommunautaire, duerno Griewerseenung

10:00 Viichten, Kierfecht Griewerseenung

10:00 Houwald, Kierch Mass

10:00 Conter, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:00 Hëpperdang, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

10:00 Maarnech, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

10:00 Ëlwen, Kierfecht Houmass, duerno Griewerseenung

10:00 Stengefort, Parkierch Mass fir déi Verstuerwen, duerno Griewerseenen

10:00 Éilereng, Kierch Wuertgottesdéngscht, duerno Griewerseenung

10:00 Betteng op der Mess, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:00 Meechtem, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:00 Lëtzebuerg-Zentrum, Paterekierch Messe

10:00 Lëtzebuerg-Zéisseng, Kierch Houmass, vun Allerhellgen dono Griewerseegnung

10:00 Lëtzebuerg-Bouneweg, Kierch Houmass

10:00 Lëtzebuerg-Hollerech, Kierch Houmass

10:00 Nidderkuer, Kierch Mass

10:00 Lëtzebuerg-Gare, Kierch Messe de la Toussaint

10:00 Clierf, Abtei Messe

10:00 Lëtzebuerg-Hamm, Kierch Houmass

10:00 Pärel, Kierch Mass

10:15 Bäerdref, Bëschkierfecht Seenung vum Beschkierfech

10:15 Helleng, Ale Kierfecht Griewerseenung

10:15 Houschter Déckt, Kierfecht Griewerseenung

10:15 Lëtzebuerg-Lampertsbierg, Kierch Houmass

10:30 Luerenzweiler, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Meesebuerg, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

10:30 Gilsdref, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Ettelbréck, Parkierch Festmass zu Allerhellgen

10:30 Duelem (Waldbriedemes), Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Gréiwemaacher, Parkierch Houmass

10:30 Réimech, Parkierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Wuermer, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Dikrech, Kierch Mass

10:30 Biissen, Kierch Houmass

10:30 Bëschdref, Kierch Gemeinschaftsmass

10:30 Steesel, Kierch Houmass

10:30 Walfer, Kierch Houmass

10:30 Heischent, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

10:30 Näidsen, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Veianen, Parkierch Houmass

10:30 Helleng, Neie Kierfecht Griewerseenung

10:30 Nidderkäerjeng, Kierch Houmass, mat Griewerseenung

10:30 Steebrécken, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Angelsbierg, Kierch Mass zu Meesebuerg, duerno Griewerseenung

10:30 Iechternach, Basilika, Parkierch Houmass

10:30 Diddeleng, Altersheem Diddeléng Wuertgottesdéngscht

10:30 Buerschent, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Lëtzebuerg-Weimeschkierch, Kierch Mass

10:30 Welleschten, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:45 Wecker, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:45 Elleng, Kierch Wuertgottesdéngscht, duerno Griewerseenung

10:45 Kanech, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:45 Uesweller, Kierch Mass

10:45 Bäerdref, Kierch Houmass

10:45 Buerglënster, Kierch Mass

10:45 Stroossen, Kierch Mass vun Allerhellgen

10:45 Nidderaanwen, Altersheem Wuertgottesdéngscht

10:45 Diddeleng, Parkierch Mass

10:45 Lëtzebuerg-Märel, Kierch Houmass, vun Allerhellgen

11:00 Miersch, Klouschter Mass

11:00 Holz, Kierch Mass

11:00 Uewerpallen, Kierfecht Griewerseenung

11:00 Mensder, Kierch Andacht, duerno Griewerseenung

11:00 Houwald, Kierfecht Griewerseenung

11:00 Briddel, Kierch Mass

11:00 Leideleng, Kierfecht Griewerseenung

11:00 Pënsch, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

11:00 Helzen, Kierch Mass a Griewersegnung

11:00 Tratten, Kierch Mass a Griewersegnung

11:00 Beetebuerg, Kierch Missa

11:00 Beetebuerg, Foyer Saint-Joseph Mass

11:00 Fréiseng, Kierch Wuertgottesdéngscht

11:00 Rolleng (Rodange), Kierch Houmass, op Allerhellgen

11:00 Zolwer, Kierfecht Griewerseenung, neie Kierfecht

11:00 Garnech, Kierch Mass, duerno Prëssioun op de Kierfecht a Griewerseegnung

11:15 Bëschdref, Kierfecht Griewerseenung

11:15 Iernzen, Kierfecht Griewerseenung

11:15 Nidderkuer, Kierfecht Griewerseenung

11:30 Holz, Kierfecht Griewerseenung

11:30 Bäerdref, Kierfecht Griewerseenung

11:30 Biissen, Kierfecht Griewerseenung

11:30 Déifferdeng, Bëschkierfecht Gedenkfeier um Bëschkierfecht.

11:30 Biwesch, Kierfecht Griewerseenung

11:30 Lëtzebuerg-Lampertsbierg, Kierch Messe

11:30 Lëtzebuerg-Belair, Klouschter vun de Franziskanerinnen Mass

11:30 Lëtzebuerg-Clausen, Kierch Mass, en forme extraordinaire

11:45 Uesweller, Kierfecht Griewerseenung

11:45 Buerglënster, Kierfecht Griewerseenung

11:45 Fréiseng, Kierfecht Griewerseenung

12:00 Kréindel, Kierfecht Griewersegnung

12:00 Lëtzebuerg-Zentrum, Kathedral, Parkierch Messe

14:00 Bettenduerf, Kierfecht Griewerseenung

14:00 Briddel, Kierfecht Griewerseenung

14:00 Sandweiler, Kierfecht Griewerseenung

14:00 Kautebaach, Kierfecht Griewerseenung

14:00 Léiweng, Kierfecht Griewerseenung

14:00 Pärel, Kierfecht Griewerseenung

14:15 Toodler, Kierch Griewerseenung

14:15 Méchela, Kierfecht Griewerseenung, vorher Rosenkranzgebet

14:15 Haassel, Kierfecht Griewerseenung

14:15 Lëtzebuerg-Hollerech, Kierch Vesper

14:30 Ell, Kierch Mass, duerno gin d’Griewer geseent

14:30 Useldeng, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Munneref, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

14:30 Ouljen, Kierch Andacht, duerno Griewerseenung

14:30 Éinen, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Fiels, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Fenteng, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Beetebuerg, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Esch-Uelzecht, Saint-Joseph Gebiet

14:30 Téiteng, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Rolleng (Rodange), Kierfecht Griewerseenung

14:30 Réiser, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Reckeng op der Mess, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Monnerech, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Bigelbaach, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Draufelt, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Simmer, Kierch Gemeinschaftsmass, duerno Griewerseegnung um aale Kierfecht

14:30 Iechternach, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Uewerkuer, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Wolwen, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Clierf, Kierfecht Griewerseenung

14:40 Lëtzebuerg-Weimeschkierch, Kierch Rousekranz

14:45 Koplescht, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Colmer-Bierg, Kierch Gebiet, duerno Griewerseenung vum ale Kierfecht

15:00 Waldbriedemes, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:00 Gréiwemaacher, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Mäertert, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:00 Bous, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Bur, Kierch Mass

15:00 Bungeref, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Bartreng, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Walfer, Kierch Besënnung

15:00 Esch-Sauer, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Baastenduerf, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:00 Stolzebuerg, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:00 Kierchen, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

15:00 Wilwerdang, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

15:00 Esch-Uelzecht, Kierfecht St Joseph Griewerseenung

15:00 Hoen, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Suessem, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Féngeg, Kierch Andacht, mat Griewerseenung

15:00 Lénger, Kierch Mass, mat Griewerseenung

15:00 Konsdref, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Kiemen, Kierch Andacht, duerno Griewerseenung

15:00 Gëtzen, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Wolz, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Lëtzebuerg-Weimeschkierch, Kierch Andacht

15:00 Lëtzebuerg-Bouneweg, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Lëtzebuerg-Hollerech, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Dol, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

15:00 Mäerzeg, Kierch Festmass zu Allerhellgen, duerno Griewerseenung

15:00 Weiler zum Tuer, Ale Kierfecht Griewerseenung

15:00 Rëmerschen, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:10 Steesel, Kierch Wuertgottesdéngscht

15:15 Reisduerf, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:15 Iewerleng, Kierfecht Griewerseenung

15:15 Béiweng, Kierfecht Griewerseenung

15:15 Lëpscht, Kierfecht Griewerseenung, vorher Rosenkranzgebet

15:15 Rodange, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Miersch, Parkierch Mass, duerno Griewerseenung

15:30 Lëntgen, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:30 Miedernach, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

15:30 Ueschdref, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Greiweldeng, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:30 Alzeng, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Kielen, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Steesel, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Walfer, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Léiler, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

15:30 Déifferdeng, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Keel, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Äischen, Kierch Gemeinschaftsmass

15:30 Käerch, Kierch Mass, fir déi Verstuerwen, duerno Griewerseenung

15:30 Bieles, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Dippech, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Schëffleng, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Gonnereng, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Fëschbech (Clierf), Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

15:30 Hueschtert (Nidderaanwen), Kierfecht Griewerseenung

15:30 Lëtzebuerg-Weimeschkierch, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Lëtzebuerg-Märel, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Lëtzebuerg-Hamm, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Weiler zum Tuer, Kierfecht Griewerseenung

15:45 Gouschteng, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:45 Simmer, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Colmer-Bierg, Neie Kierfecht Gebiet an Griewerseenung vum Neie Kierfecht

16:00 Nidderkolpech, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Manternach, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

16:00 Munneref, cimetière Mondorff (France) Bénédiction des tombes

16:00 Bur, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Roudemer, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Stroossen, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Mäerkels, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Esch-Uelzecht, Kierfecht Lalleng Griewerseenung

16:00 Péiteng, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Scheedgen, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Krautem, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Schandel, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Diddeleng, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Wäicherdang, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

16:00 Rammerech, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Wëntreng, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Meecher, Kierfecht Griewerseenung

16:15 Mamer, Kierfecht Griewerseenung

16:15 Rëmeleng, Kierfecht Griewerseenung

16:15 Eescheler, Kierfecht Griewerseenung

16:15 Siren, Kierfecht Griewerseenung

16:20 Äischen, Kierfecht Griewerseenung

16:30 Folscht, Kierfecht Griewerseenung

16:30 Izeg, Kierfecht Griewerseenung

16:30 Veianen, Parkierch Missa

16:30 Uespelt, Kierfecht Griewerseenung

16:30 Koler, Kierfecht Griewerseenung

16:30 Heeschdref, Kierfecht Griewerseenung

16:30 Nidderdonwen, Kierfecht Griewerseenung, duerno Mass

16:30 Eeschpelt, Kierch Griewerseenung an Houmass

16:35 Beidler, Kierfecht Griewerseenung

16:45 Méischdref, Kierfecht Griewerseenung

16:45 Tandel, Kierfecht Griewerseenung

16:45 Biwels, Kierfecht Griewerseenung

16:45 Réiden op der Atert, Kierfecht Griewerseenung

17:00 Néngsen, Kierfecht Griewerseenung

17:00 Lëtzebuerg-Zentrum, Paterekierch Mass

17:00 Lëtzebuerg-Gare, Kierch Missa

17:30 Lëtzebuerg-Zens, Spirituellen Zentrum Adoration eucharistique

18:00 Réimech, Parkierch Mass

18:00 Esch-Uelzecht, Sacré-Coeur Rousekranz

18:00 Esch-Uelzecht, Paterskierch Messe

18:00 Lëtzebuerg-Zentrum, Kathedral, Parkierch Gemeinschaftsmass

18:00 Clierf, Parkierch Missa

18:00 Rodange, Kierch Missa

18:15 Lëtzebuerg-Zentrum, Paterekierch Messe

18:30 Esch-Uelzecht, Sacré-Coeur Mass

18:30 Bieles, Metzerlach Mass

18:30 Lëtzebuerg-Lampertsbierg, Kierch Owesmass

18:50 Esch-Uelzecht, Paterskierch Adoration

19:00 Elleng, Kierch Ubiedung a Lauschteren vum Wuert Gottes

19:00 Hengescht, Kierch Rousekranz

19:00 Munzen, Kierch Rousekranz

19:00 Rueder, Kierch Rousekranz

19:00 Lëtzebuerg-Neiduerf, Kierch Mass

19:00 Eeselbuer, Kierch Rousekranz

19:00 Lëtzebuerg-Zens, Spirituellen Zentrum Messe

Freideg 2. November: Allerséilen

07:30 Lëtzebuerg-Zentrum, Paterekierch Messe

09:00 Lelleg, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

09:00 Bech, Kierch Houmass

09:00 Capellen, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

09:00 Éileng, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

09:00 Dickweiler, Kierch Mass

09:00 Allënster, Kierch Mass

09:00 Bierden, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

09:00 Schwéidsbeng, Kierch Requiem, duerno Griewerseenung

09:00 Uewerfeelen, Kierch Mass fir all Verstuerwen, duerno Griewerseenung

09:15 Bartreng, Kierch Mass fir all Verstuerwen, duerno Griewerseenung

09:15 Sir, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

09:30 Eppelduerf, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

09:30 Biermereng, Kierch Wuertgottesdéngscht, duerno Griewerseenung

09:30 Stadbriedemes, Kierch Requiem

09:30 Habscht, Kierch Requiem

09:30 Péiteng, Parkierch Requiem

09:30 Näerzeng, Kierch Wuertgottesdéngscht

09:30 Mënjecker, Kierfecht Griewerseenung

09:30 Méideng, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

09:30 Heesdref, Kierch Mass a Griewersegnung

09:30 Fëlschdref, Kierch Requiem

09:40 Lëtzebuerg-Weimeschkierch, Kierch Rousekranz

09:45 Bech, Kierfecht Griewerseenung

09:45 Dickweiler, Kierfecht Griewerseenung

09:45 Allënster, Kierfecht Griewerseenung

10:00 Biebereg, Kierch Mass, duerno gin d’Griewer geseent

10:00 Altwis, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:00 Walfer, Kierch Mass, für die Verstorbenen

10:00 Hengescht, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:00 Munzen, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:00 Branebuerg, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:00 Housen, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:00 Nidderkäerjeng, Kierch Requiem

10:00 Näerzeng, Kierfecht Griewerseenung

10:00 Ohn, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:00 Gëtzen, Kierch Mass, fir déi Verstuerwen aus der Par Äischdall

10:00 Guedber, Kierfecht Griewerseenung

10:00 Rippweiler, Kierch Mass, duerno gin d’Griewer geseent

10:00 Lëtzebuerg-Weimeschkierch, Kierch Mass

10:00 Lëtzebuerg-Zentrum, Kathedral, Parkierch Requiem

10:00 Lëtzebuerg-Lampertsbierg, Kierch Mass

10:00 Lëtzebuerg-Belair, Kierch Messe, vun Allerséilen

10:00 Lëtzebuerg-Bouneweg, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

10:00 Wäicherdang, Kierch Requiem

10:00 Mierschent, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:00 Clierf, Abtei Messe

10:30 Ettelbréck, Parkierch Mass fir all Verstuerwen

10:30 Gréiwemaacher, Parkierch Requiem, fir all Verstuerwen aus der Par

10:30 Réimech, Parkierch Requiem

10:30 Dikrech, Kierch Mass

10:30 Nouspelt, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Steesel, Kierch Mass, für die Verstorbenen

10:30 Furen, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Beeler, Kierch Requiem, duerno Griewerseenung

10:30 Hunchereng, Kierfecht Griewerseenung

10:30 Habscht, Kierfecht Griewerseenung

10:30 Biergem, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Buddeler, Kierfecht Griewerseenung

10:30 Welfreng, Kierch Requiem

10:30 Angelduerf, Kierfecht Griewerseenung

10:30 Schëndels, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Pëtten, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Iechternach, Basilika, Parkierch Houmass

10:30 Eschweiler, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

10:30 Wolz, Centre Geenzebléi Mass

10:30 Lëtzebuerg-Neiduerf, Kierfecht Griewerseenung

10:30 Rodange, Kierch Requiem

10:30 Bech-Maacher, Kierch Requiem, duerno Griewerseenung

10:45 Jonglënster, Kierch Houmass

10:45 Beefort, Kierch Houmass

10:45 Stroossen, Kierch Mass fir all Verstuerwen, duerno Griewerseenung

10:45 Walfer, Kierfecht Griewerseenung

10:45 Giischterklaus, Kierch Mass

10:45 Diddeleng, Parkierch Mass

10:45 Lëtzebuerg-Weimeschkierch, Kierfecht Griewerseenung

10:45 Géisdref, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

11:00 Hesper, Kierfecht Griewerseenung

11:00 Houwald, Altersheem Mass

11:00 Aasselbuer, Kierch Wuertgottesdéngscht a Griewersegnung

11:00 Lëllgen, Kierch Mass a Griewersegnung

11:00 Duelem (Garnech), Kierch Mass, duerno Prëssioun op de Kierfecht a Griewerseegnung

11:00 Iernster, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

11:00 Boufer, CIPA Am Park Mass

11:00 Weller, Kierch Griewerseenung

11:00 Lëtzebuerg-Zentrum, Kathedral, Krypta Mass, fir d’groussherzoglech Famill a Seenung vun hiere Griewer

11:15 Iermsdref, Kierfecht Griewerseenung

11:15 Bruch (Wecker), Kierfecht Griewerseenung

11:30 Gräisch, Kierfecht Griewerseenung

11:30 Beefort, Kierfecht Griewerseenung

11:30 Laaschent, Kierfecht Griewerseenung

11:30 Nuechtmanescht, Kierfecht Griewerseenung

11:30 Giischterklaus, Kierfecht Griewerseenung

11:30 Boukels (Housen), Kierfecht Griewerseenung

11:45 Grooljen, Kierfecht Griewerseenung

12:00 Jonglënster, Kierfecht Griewerseenung

12:00 Lëtzebuerg-Zentrum, Paterekierch Messe communautaire

14:00 Keespelt, Kierfecht Griewerseenung

14:00 Lëtzebuerg-Pafendall, Kierfecht Griewerseenung

14:00 Lëtzebuerg-Zens, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Nojem, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Riedgen, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Tënten, Kierfecht Griewerseenung

14:30 Ierpeldeng (Eschweiler), Kierch Rousekranz, duerno Griewerseenung

14:30 Lëtzebuerg-Zentrum, Glacis-Kapell Rousekranz

14:30 Lëtzebuerg-Zentrum, Glacis-Kapell Griewerseenung, vun de Bëschofsgriewer

14:30-15:00 Lëtzebuerg-Gare, Kierch Beicht

14:30 Eeselbuer, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

14:30 Eesbech, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:00 Waasserbëlleg, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Dikrech, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Veianen, Hl. Rochus Mass, duerno Griewerseenung

15:00 Béiwen, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:00 Holztem, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:00 Ollem, Kierfecht Griewerseenung

15:00 Bënzelt, Kierch Requiem, duerno Griewerseenung

15:00 Mëtscheed, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:00 Berbuerg, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:00 Déiljen, Kierch Mass

15:00 Lëtzebuerg-Zentrum, Kierfecht Notre-Dame Griewerseenung

15:00 Lëtzebuerg-Gare, Kierch Mass

15:00 Näerden, Kierfecht Griewerseenung

15:15 Huelmes, Kierfecht Griewerseenung

15:20 Stengefort, Clairefontaine Mass, duerno Griewerseenung

15:30 Ettelbréck, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Rueder, Kierch Mass, duerno Griewerseenung

15:30 Kruuchten, Kierch Houmass, duerno Griewerseenung

15:30 Lampech, Kierfecht Griewerseenung

15:30 Lannen, Kierfecht Griewerseenung

15:45 Déiljen, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Holzem, Kierfecht Griewerseenung

16:00 Soller, Kierch Griewerseenung

16:30 Kauneref, Kierch Griewerseenung, duerno Mass

17:00 Fluessweiler, Kierfecht Griewerseenung, duerno Mass

17:30 Lëtzebuerg-Gaasperech, Kierch Rousekranz, fir déi Verstuerwen

17:30 Lëtzebuerg-Gare, Kierch Rousekranz

17:30 Lëtzebuerg-Zens, Spirituellen Zentrum Adoration eucharistique

18:00 Elleng, Kierch Rousekranz, für alle Verstorbenen

18:00 Esch-Uelzecht, Sacré-Coeur Rousekranz

18:00 Esch-Uelzecht, Saint-Joseph Rousekranz

18:00 Bruch (Miersch), Parkierch Rousekranz, fir all eis Verstuerwen

18:00 Lëtzebuerg-Märel, Kierch Rousekranz, fir eis Verstuerwen vum Joer

18:00 Lëtzebuerg-Gaasperech, Kierch Mass

18:15 Lëtzebuerg-Zentrum, Paterekierch Messe

18:15 Lëtzebuerg-Gare, Kierch Mass

18:30 Viichten, Kierch Rousekrantzgebiet

18:30-19:30 Walfer, Porheem Meditatioun, Elim

18:30 Esch-Uelzecht, Sacré-Coeur Mass

18:30 Esch-Uelzecht, Saint-Joseph Mass

18:30 Bruch (Miersch), Parkierch Requiem, fir all Verstuerwen aus der Par Äischdall-Helpert

18:30 Wolz, Notre-Dame, Krypta Mass

18:30 Lëtzebuerg-Märel, Kierch Owesmass, fir eis Verstuerwen vum Joer

18:30 Clierf, Parkierch Rousekranz

19:00 Gilsdref, Kierch Mass, für alle Verstorbenen

19:00 Trënteng, Kierch Rousekranz

19:00 Hëpperdang, Kierch Rousekranz

19:00 Léiler, Kierch Rousekranz

19:00 Maarnech, Kierch Rousekranz

19:00 Housen, Kapell Rousekranz

19:00 Helzen, Kierch Andacht fir déi Verstuerwen

19:00 Fëschbech (Clierf), Kierch Rousekranz

19:00 Lëtzebuerg-Zentrum, Paterekierch Mass

19:00 Lëtzebuerg-Neiduerf, Kierch Mass

19:00 Wäicherdang, Kierch Rousekranz

19:00 Lëtzebuerg-Zens, Spirituellen Zentrum Messe

19:15 Izeg, Kierch Mass

19:30 Schieren, Kierch Messe intercommunautaire (fr./ital./port.)

19:30 Rouspert, Kierch Mass, zesummen mat der portugiesescher Gemeinschaft

19:30-20:30 Walfer, Porheem Partage biblique

19:30 Lëtzebuerg-Gare, Kierch Missa

20:00 Déifferdeng, Fousbann Missa