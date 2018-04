Endlich werden die Tage länger – oder hat da etwa jemand an der Uhr gedreht? – und unter wärmeren Celsiusgraden sprießen auch bereits die ersten Frühlingsboten. Damit die Saison erneut mit einem satten Grün starten kann, braucht jetzt der allseits geliebte Rasen eine intensive Frühjahrskur. Im Garten gibt es also so einiges zu bewältigen – und das, noch bevor der Rasenmäher auf Touren kommt. Mit grasgrünen Gummistiefeln ausgestattet schlüpfte Robert Spirinelli in die Rolle des Hobbygärtners und holte sich einige Tipps für ein sattes Grün.

Mit Lavendel kommt die Entspannung

Es gibt Pflanzen, die fordern unsere ganze Aufmerksamkeit. Sie müssen umhegt und gepflegt werden. Es gibt andere, die gedeihen am besten, wenn man sie in Ruhe lässt, sie mögen es gerne nährstoffarm und brauchen nicht viel Wasser: Die Rede ist vom Lavendel. Die graublättrigen Halbsträucher sind langlebig – vorausgesetzt, man bietet ihnen einen sonnigen Standort und einen durchlässigen, sandig bis steinigen Boden, wie sie es von südlichen Ländern gewöhnt sind.

Retro-Innovation und eine Hommage an Melusina

Die alljährliche Frühjahrs-Pressekonferenz in der „Domaine viticole Laurent et Rita Kox“ ist schon zur Tradition geworden. Laurent Kox, der Weinmacher aus Remich, beschreitet stets neue Wege. Was ihn inspiriert und antreibt, verriet er in seinem umfangreichen Portfolio. Herbert Becker testete seine neuesten Kreationen.

Entspannt in den Frühling

Vereint unter dem Schlagwort „Südtirol Balance“ bieten über 40 Ortschaften in Südtirol von April bis Juni Erlebnisse, um den Winter hinter sich zu lassen und Energie für das Jahr tanken. Ob in der Küche, im Kräutergarten, auf den Wanderpfaden oder im Tal – in der nördlichsten Provinz Italiens viele Angebote rund um das Wohlbefinden und die Gesundheit.

Von Motoren, Abgasen und Schadstoffen

Auf die herrschenden EU-Normen und Verordnungen in Sachen Autoabgase geht Marc Schonckert ein und gibt einen Überblick über das,was derzeit Hersteller, Händler und Kunden gleichermaßen beschäftigt. Darunter die Euro-6-Norm, die in aller Munde ist, sich aber, entgegen der weit verbreiteten Auffassung, um Stickstoffoxid dreht, nicht jedoch um CO2. Daneben findet sich auch ein Bericht über eine Fahrt mit dem neuen Hyundai Kona, der mit der Summers einer Vorteile zu einem Renner im Segment der kompakten SUVs werden könnte, wenn Hyundai in diesem praktischen Auto auch noch Dieselmotoren anbietet.

Seit 60 Jahren fliegt ein Lächeln um die Welt

Am 31. März 1958 war der Himmel über Österreich rot-weiß-rot. Zum ersten Mal hob eine Maschine der Austrian Airlines zu einem kommerziellen Flug ab: die viermotorige Vickers Viscount mit der Registrierung OE-LAD flog nach London.

Glücklich wie ein Fisch im Wasser

Mit dem herannahenden Frühling erwacht auch das Leben rund um den Gartenteich und seinen Bewohner. Damit diese die wärmeren Jahreszeiten ausgiebig nutzen und genießen können, sollten Sie als Teichfreund einiges beachten.

Blütezeit des Balletts

Manche Leute können mit Ballett überhaupt nichts anfangen, andere hingegen lieben es ganz besonders. Viele Mädchen träumen sogar davon, eine Primaballerina zu sein. Aber wer hat Ballett eigentlich erfunden? Dieses und vieles mehr verrät Heike Bucher auf der Kinderseite.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen das Tageblatt-Magazin-Team!

Daisy Schengen, Marc Schonckert, Robert Spirinelli