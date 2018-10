“Öko” zur Routine machen. Das klingt in Zeiten, in denen grüne Themen in der Wählergunst liegen, richtig gut. In dem Buch „Ökoroutine – Damit wir tun, was wir für richtig halten“ gibt Autor Michael Kopatz Anregungen, wie das funktionieren kann. Das Buch fordert von Bürgern und Politik: „Ändert die Verhältnisse, dann verändert sich auch Verhalten.“*

Herr Kopatz, greifen wir uns alle zu wenig an die eigene Nase beim Klimaschutz?

Michael Kopatz: Wenn Sie damit meinen, dass die Leute zu wenig für die Sachen tun, die sie als wichtig erachten, wie den Klimaschutz, dann stimme ich dem zu. Der Untertitel des Buches, „Damit wir tun, was wir ...