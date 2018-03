Am 19. Spieltag der BGL Ligue setzte sich Meister F91 in einer beeindruckenden Manier beim Titelkonkurrenten Progrès durch und hat damit nun drei Punkte Vorsprung in der Tabelle. Turpel und Sinani hatten Düdelingen mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Karapetian in der zweiten Hälfte einen kurzzeitigen Anschluss ermöglichte. Doch Turpel erhöhte auf 3:1 für die Gäste.

Bereits am Freitag wurde das Tabellenschlusslicht US Esch beim “kleinen Derby” mit 0:9 bei der Fola komplett auseinander genommen. Im zweiten Samstagsspiel setzte sich Mondorf 3:1 in Rosport durch.

Drei Spiele finden um 18.00 Uhr statt (RFCUL – Déifferdeng 03, Strassen – UT Petingen und Hostert – RM Hamm Benfica), um 18.30 Uhr beginnt das Duell zwischen Rodange und Jeunesse.