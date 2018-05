Am Dienstag haben die Rotondes die ersten Namen von Künstlern bekannt gegeben, die im Rahmen der Sommerveranstaltung „Congés Annulés“ (27.7. – 24.8.) auftreten werden. Als Headliner haben die Organisatoren die US-amerikanischen Gruppe Blonde Redhead verpflichtet. Ihr Konzert ist am 23. August vorgesehen.

Das vorläufige Programm:

 27.7. Opening night: Lorenzo Senni (It) + No Metal in this Battle (Lu, Foto) + more tba

 28.7. Poppy Ackroyd (UK), Neo-classical, Post-Rock

 29.7. Fufanu (Is), Indie / Post Punk

 30.7. Algiers (USA), Indie Rock, Soul

 1.8. No Age (US) indie rock, noise

 3.8. Throwing Snow (UK) & Makeness (UK)

 8.8. Jean Jean (Fr), post + math rock

 9.8. Fenne Lily (UK), Support: C‘est Karma (Lu), Indie-pop, singer-sogwriter

 12.8. Protomartyr (us), post punk

 13.8. Omni (US), Indie-rock

 14.8. Rolling Blackouts Coastal Fever (Aus), Indie-Rock

 15.8. Jonathan Breeze (Nz), indie-pop

 18.8. Otzeki (UK), electronic dande rock, Support: Napoleon Gold (Lu)

 19.8. Ariel Pink (US), Indie Pop/Art rock

 22.8. Snail Mail (US)+ Japanese Breakfast (US) Indie-rock

 23.8. Blonde Redhead (US), Indie-rock

 24.8. Congés Annulés Closing Night with Bruno Belissimo, Disco, nu disco, italo-disco

Infos und Tickets: www.rotondes.lu