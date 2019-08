Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Haus im Rollingergrund ein. Die Bewohner merkten davon zunächst nichts, sie schliefen zum Tatzeitpunkt. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Belgische Polizisten konnten die Tatverdächtigen anhand des entwendeten Diebesgutes ausfindig machen und erstellten eine Strafanzeige. Die gestohlenen Gegenstände wurden den Eigentümern übergeben.