Zwischen der ADR und Außenminister Jean Asselborn gibt es Streit. ADR-Abgeordneter Fernand Kartheiser profitierte von seiner Redezeit bei der Debatte zur Lage der Nation am Donnerstag, um den Außenminister als „Schutzpatron der Menschenschleuser im Mittelmeer“ zu bezeichnen. Der Frontalangriff auf Asselborn löste heftige Reaktionen auf der Regierungsbank aus und der Abgeordnete kassierte sogar eine Verwarnung des Parlamentspräsidenten. Am Samstag bezieht nun Asselborn auf Facebook Stellung.

Schon seit längerem reibe sich Kartheiser an seiner Außenpolitik, schreibt Asselborn. Das vor allem, um seine Zufriedenheitswerte damit in die Höhe zu treiben. Asselborn wirft der ADR vor, einen immer stärkeren Rechtsdrall zu entwickeln und zu „einer Zweigstelle der AfD in Deutschland zu werden“. Die Partei setze auf Egoismus, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung. Die Aussage von Kartheiser sei ein gezielter und gefährlicher Angriff.

Luxemburg sei eines von neun Ländern, die den verzweifelten Menschen helfen, die die gefährliche Reise übers Mittelmeer riskierten. Was daran finde die ADR kriminell? Luxemburg werde mit seiner Politik weitermachen, schreibt Asselborn. Er sei zuversichtlich, dass man das auch im Einklang mit drei anderen Oppositionsparteien im Parlament tue.

Tumult im Parlament

Dass Fernand Kartheiser in seiner Rede bei der Debatte zur Lage der Nation am Donnerstag besonders vor den Gefahren und Herausforderungen bei der Integration von Migranten warnen würde, war abzusehen. Auch die heftige Kritik an der Entscheidung der Regierung, Flüchtlinge aufzunehmen, die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, war nicht wirklich überraschend. Doch der Frontalangriff auf die Politik des Außenministers und die Person von Jean Asselborn selbst löste heftige Empörung im Parlament aus. Vor allem weil der Minister bei der Debatte überhaupt nicht anwesend war.

Die Einsätze von staatlichen und NGO-Schiffen auf dem Mittelmeer seien ein Teil der Schleusermaschinerie und entsprächen nicht dem Prinzip einer Seenotrettung. Asselborn sei ein „Schutzpatron der Menschenschleuser im Mittelmeer“, sagt Kartheiser – und wird sofort von François Bausch unterbrochen. „Es ist ganz schlimm, dass hier ein Abgeordneter behauptet, der Außenminister sei ein Schutzpatron von Kriminellen“, erzürnt sich der grüne Politiker und fordert eine Entschuldigung von Kartheiser. „Wenn Sie Politik nicht vertragen, dann sollten Sie sich daraus zurückziehen“, spottet der ADR-Abgeordnete stattdessen.

Das reicht der Regierung. Fast kommt es dazu, dass die Regierungsmitglieder geschlossen die Debatte verlassen. Im darauf folgenden Tumult ergreifen unter anderem auch Premierminister Xavier Bettel und LSAP-Fraktionspräsident Alex Bodry das Wort, rügen Kartheiser und verteidigen den abwesenden Außenminister. Am Ende kassiert Kartheiser wegen seiner Anschuldigungen eine Verwarnung des Parlamentspräsidenten Fernand Etgen.