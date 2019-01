21 16.08. Aretha Franklin (76)

Lieder wie “Respect”, “Chain of Fools” und “I Say a Little Prayer” machten die US-Sängerin zur “Queen of Soul”. Für ihren von Gospel und Jazz beeinflussten Gesang erhielt sie 18 Grammys. Sie wurde 1987 als erste Frau in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen und sang 2009 bei der Amtseinführung des US-Präsidenten Barack Obama.