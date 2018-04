Frühlingserwachen in Luxemburg: Am Freitag hat sich die Sonne im Großherzogtum zurückgemeldet. Die Wetterprognosen für das Wochenende lassen ebenfalls hoffen. Die Temperaturen steigen weiter und laden so zu Aktivitäten im Freien ein.

Am Freitag profitierten zum Beispiel die Düdelinger vom guten Wetter. So war das erste Fitness-Walking der Saison vom Club Senior “Schwaarze Wee” gut besucht. Dass sich der Ausflug am Düdelinger “Gehaansbierg” gelohnt hat, sieht man nicht zuletzt auf dem Video unseres Mitarbeiters Roberto Santoprete.

Das Fitness-Walking mit François Kolb und André Herrmann findet ab jetzt Montags und Freitags statt. Treffpunkt ist stets um 9.00 Uhr am Parking Gehaansbierg. Die Teilnahme ist gratis.

Video: Roberto Santoprete