Von vier parlamentarischen Anfragen, die die CSV am Sonntagnachmittag (10.9.) an die Presse versandt hat, befassen sich gleich drei Stück mit ominösen Datenbanken, von denen Fragesteller Laurent Mosar Kenntnis erhalten habe. Anstatt die ähnlich gelagerten Anfragen in einer zu bündeln, legt die Partei Wert darauf, sich jeder der mutmaßlich vorhandenen Datenbanken zu Drogen, inneren Disziplinarmaßnahmen sowie einer mit Fotos separat zu widmen.

Die Enthüllung von Datenbanken, deren legale Grundlage zweifelhaft ist, hat im Juni für Aufregung gesorgt.

Jetzt will die CSV wissen, ob es zutrifft, dass weitere Datenbanken zu spezifischen Unterthemen existieren und was deren Rechtsgrundlage ist – und inwiefern sie sich von dem bereits bekannten Register unterschieden. Auch soll deren Vereinbarkeit mit den Datenschutzgesetzen dargestellt werden. Außerdem soll erklärt werden, wer unter welchen Voraussetzungen Zugang zu den Informationen hat.

Werden Privatfotos gesammelt?

In Sachen der möglichen Datenbank zu Disziplinarmaßnahmen innerhalb der Polizei soll auch erklärt werden, ob auch bereits Ermittlungen der Disziplinarkommission protokolliert werden und ob ausgeschlossen werden könne, “dass diese Daten in der Vergangenheit in ein Strafverfahren einbezogen wurden”. Weiterhin soll erklärt werden, ob auch anderen für andere Funktionen des öffentlichen Dienstes entsprechende Daten gesammelt werden.

In Sachen einer möglichen Datenbank zu Fotos wird explizit der Name “pic.web.pers” erwähnt. Die Abkürzung könnte darauf hindeuten, dass Porträtfotos von Personen aus dem Internet gesammelt werden. Hier will Laurent Mosar wissen, woher die Fotos stammen und ob die abgebildete Personen per Software identifiziert werden.