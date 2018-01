THEMA: KIRCHENFABRIKEN

Der letzte Akt

Als die Regierung vor nun fast fünf Jahren antrat, versprach sie, Kirche und Staat zu trennen. Wenn am Mittwoch (17.1.) im Parlament das Gesetz zur Abschaffung der Kirchenfabriken gestimmt wird, wird der letzte und bei weitem schwierigste Akt in diesem Dossier vollzogen sein. Zum Artikel

Akteure und Chronologie

Wir erklären noch einmal, wer bei der anstehenden Abschaffung der Kirchenfabriken bisher welche Rolle gespielt hat – und wann. Außerdem erklären wir, was mit den Kirchen passieren wird. Zum Artikel

Schach ist Leben

Die Demokratie zu schützen, indem man grundsätzliche demokratische Rechte einschränkt, mag kurzfristig hilfreich sein, um etwa Hassrednern ein Medium wegzunehmen. Auf lange Sicht ist es jedoch besser, die Vorteile der Demokratie noch weiter zu stärken, findet Claude Molinaro. Zum Artikel

Im ganzen Land präsent

Nach der Schließung von etlichen Postfilialen im Jahr 2016 erweitert die Luxemburger Post nun wieder ihr Verkaufsstellen-Netz. Erklärungen. Zum Artikel

Ohren auf und durch!

Der luxemburgische Regisseur Jacques Molitor fertigt in seinem neuen pädagogischen Dokumentarfilm “Listen” die Porträts dreier afrikanischer Menschen an, welche auf konstruktive Art und Weise mit dem Thema HIV/AIDS umgehen. Das Resultat lässt, wie der Titel schon erahnen lässt, aufhorchen. Zum Artikel

THEMA: PIONIERE

Mit Luxemburger Hilfe in die Stratosphäre

Auf dem zivilen Teil des militärischen Flughafens in Payerne im Schweizer Kanton Waadt werden große Pläne geschmiedet. Der Schweizer Abenteurer und Flugzeugpilot Raphäel Domjan will als erster Mensch in einem rein mit Solarenergie angetriebenen Flugzeug die Stratosphäre erreichen. Zum Artikel

„Astronautik und die Fliegerei haben mich schon immer fasziniert“

Der Luxemburger Roland Loos ist der CEO der SolarStratos-Gesellschaft und steht damit hinter dem Versuch des Rekordflugs. Zum Artikel

So sieht der ehemalige Europameister seine Sportart

Badmintonspieler Marc Zwiebler war am Wochenende anlässlich des Allstar Games in Luxemburg zu Gast. Das Tageblatt hat die Gelegenheit genutzt, um sich mit dem Europameister zu unterhalten. Der 33-Jährige aus Bonn, der es als einer der wenigen Europäer in die Top 10 der Weltrangliste schaffte (2013), geht auf interessante Punkte seiner Sportart ein. Zum Artikel

Auf der Brücke hüpft ein Känguru

Die australische Polizei hatte es am Dienstagmorgen mit einem ungewöhnlichen Verkehrsteilnehmer zu tun. Ein Känguru hüpfte über die berühmte Hafenbrücke Sydneys und stoppte den Verkehr. Zum Artikel

Der Dollar verliert seinen Glanz

Der Wertverfall des Dollars hält an. Trotz des Wachstums in den USA und der Zinserhöhung durch die Fed verliert er an Boden. Grund dürfte das anhaltende politische Chaos in Washington sein.Zum Artikel

Das kann Fernsehen

Am 18. Januar vor 50 Jahren startete die ARD das Politmagazin „Kontraste“. Es trickste die Stasi aus und hat die Wiedervereinigung Deutschlands mit vorbereitet. Es hatte enorme Wirkung in der isolierten DDR und zeigt die wahren Verhältnisse. Zum Artikel