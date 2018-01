Doppeltes Spiel

Das Jahr ist noch jung und doch macht Trump schon wieder von sich reden. Diesmal ist Pakistan, “das Land der Reinen”, die Zielscheibe seiner Twitter-Tiraden. Die USA hätten seit Jahrzehnten Milliarden Dollar in das Land hineingepumpt und außer Lug und Trug nur wenig als Gegenleistung erhalten. Aber ausnahmsweise muss man einmal feststellen: Der Potus hat diesmal nicht ganz unrecht. Das meint unser Redakteur Francis Wagner in seinem Leitartikel.

Anzeige

“Ich glaube an die Kraft des Theaters”

Das Escher Theater erhält mit Carole Lorang eine neue Führungsperson, die für Professionalisierung, Neuerungen und soziale Inklusion einstehen möchte. Zum Artikel.

Was gerade im Iran passiert

Seit sechs Tagen wüten Proteste im Iran. Mindestens 19 Menschen sind dabei getötet worden. Das Mullah-Regime hat unterdessen Hunderte Demonstranten eingesperrt, Geheimdienste sowie Generalstaatsanwaltschaft erhöhen unterdessen die Repression. In welchen geopolitischen und wirtschaftlichen Kontext sich all dies einbettet, lesen sie hier. Zum Artikel.

Syrienkrieg: Die letzte Phase beginnt

Von Vielen wurde der Krieg in Syrien belächelt oder auf die Flüchtlingsproblematik reduziert. Nun zeigt sich: In der letzten Phase könnte er zu einem blutrünstigen regionalen Krieg führen. Zum Artikel.

Schleier lüftet sich über Saudi-Arabien

Zwischen dem 26. und 30. Dezember wurden in Riad die Weltmeisterschaften im Schnell- und im Blitzschach ausgetragen. Der Austragungsort in Saudi-Arabien sorgte schon im Vorfeld für reichlich Diskussionen, die auch während des Turniers nicht vollständig abklangen, obwohl sich das Gastgeberland mit einem völlig neuen Gesicht präsentierte. Zum Artikel.

Touristenlimit für Mallorca

An Spaniens Stränden dürfte es im neuen Jahr noch enger werden. Die Touristenzahlen steigen in schwindelerregende Höhen und es ist kein Ende des Booms absehbar. 2017 war schon wieder ein Rekordjahr: Mehr als 80 Millionen ausländische Urlauber strömten nach Spanien, wo vor allem am Mittelmeer und auf den Ferieninseln mehr als 300 Sonnentage im Jahr locken. Ein Urlauberplus von annähernd zehn Prozent, freute sich Tourismusminister Álvaro Nadal. Doch manchen Ferienhochburgen wird es schon zu viel – sie treten auf die Bremse. Zum Artikel.

Allmorgendliche Zeitungsqual

Die Warnung war kurz und eindringlich, aber aufrichtig gemeint. “Warum kaufen Sie denn gleich so viele davon?”, fragte der neue Verkäufer im Kiosk an der Belgrader Maxim-Gorki-Straße besorgt, während er sichtbar angewidert mir den gerade abgerechneten Zeitungsberg über die Kassentheke schob: “Passen Sie auf! Diese Blätter vergiften das Hirn!” Zum Artikel.

Alter, Körper und andere Geschichten

In den Erzählungen des Briten David Constantine mischt sich die Vergangenheit in die Gegenwart. In “Wie es ist und war” geht es um alternde Menschen und ihren Umgang mit dem Körper. Der Autor kennt sich in Altersangelegenheiten aus und erzählt natürlich davon. Zum Artikel.

Australien diskutiert über Fahrprüfung für Touristen

Nach mehreren schweren Unfällen in der Ferienzeit plädiert eine australische Politikerin für strengere Regeln für Touristen, die in Australien ein Auto mieten wollen. Eine ähnliche Debatte in Neuseeland wurde im Februar des vergangenen Jahres wieder fallengelassen. Zum Artikel.