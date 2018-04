Wie jedes Jahr hält Premierminister Xavier Bettel (DP) am Dienstag seine Rede zur Lage des Landes. Seine fünfte und letzte Rede in dieser Legislaturperiode findet nur wenige Monate vor den Parlamentswahlen am 14. Oktober statt. Um 14 Uhr 30 geht es los. Lesen Sie hier unseren Ticker aus der Chamber.