Bei der Rückkehr ins Ibrox-Stadion musste Progrès Niederkorn in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League bei den Glasgow Rangers eine 0:2-Niederlage einstecken. Joe Aribo brachte die Schotten in der 20. mit 1:0 in Führung. Sheyi Ojo legte in der 54. noch einen drauf und erhöhte auf den 2:0-Endstand. In der 88. sah Progrès-Spieler Tom Laterza zum zweiten Mal die Gelbe Karte und wurde somit des Feldes verwiesen.

Am 1. August findet das Rückspiel statt.

Zur Erinnerung: Am 29. Juni 2017 verlor Niederkorn in Schottland mit 0:1. Eine Woche später gelang dem luxemburgischen Vertreter die Sensation mit einem 2:0-Heimsieg. Damals katapultierten Flauss und Co. die Rangers damit aus dem Wettbewerb.