“Hochsommer mit allem, was dazugehört” verspricht Tobias Reinartz von der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes für das kommende Wochenende. Das Hoch “Corina” bleibe uns auch zu Beginn der nächsten Woche treu.

Die Temperaturen erreichten beste Sommerwerte: 26 und 32 Grad. Nachts kühle es auf Tiefstwerte zwischen 18 und 10 Grad ab.

Am Sonntag legen die Temperaturen nochmals ein Grad zu. Und es gibt Sonne, Sonne, Sonne.

“Für den weiteren Wochenverlauf sieht es nach jetzigem Stand nach einer Fortführung des hochsommerlichen Wetters aus”, sagte Reinartz: “sehr warm bis heiß und bei nur vereinzelten Schauern oder Gewittern meist trocken.”

Und das gilt uneingeschränkt auch für Luxemburg:

Der Wetterdienst MeteoLux sieht bis Mittwoch Temperaturen um die 31 Grad voraus – bei praktisch keinem Niederschlag und nur ganz leichtem Wind. (Hier das aktuelle Bulletin als PDF.)

Die Wetterfrösche von Meteoboulaide.com klettern auf der Leiter sogar noch ein Grad höher: Bis zu 32 Grad sind am Wochenende und am Anfang kommender Woche drin.

Und was macht man jetzt, wo der Sommer wieder da ist, damit? Wir hätten da ein paar Anregungen (abseits der Schobermesse, die heute beginnt – inklusive größter mobiler Achterbahn der Welt):

TORNADO-BENEFIZ IN PETINGEN

Ein Benefizkonzert zugunsten der Betroffenen durch den Tornado steigt am Samstag ab 15 Uhr in Petingen auf der place J.F. Kennedy.

So sieht das Programm aus:

15.20-15.50 Uhr: Yves Schulte

(Singer-/Songwriter)

16.10-17.00 Uhr: Charity Blues Band

(Kid Colling, Tom Heck, René Cavallini, Vincent Richard)​

17.20-18.10 Uhr: De La M​​ancha

(Pol Dechmann, Marc Frischkorn, Jos Seil, Gilles Loes, Konni Troost)

18.30-19.20 Uhr: Lata Gouveia

(Singer-/Songwriter)

19.40-20.30 Uhr: Bastards and Friends – with René Cavallini & René Macri

(Ewen Curelli, Gilles Thoma, Gerard Basien, Eric Deverly)

20.50-21.40 Uhr: ​Heavy Petrol

(Dan Kies, Woody Lunari, Elise Nunes, Konni Troost, Gigi Felten, Steve Richer)​

FILME UNTER FREIEM HIMMEL

IN ESCH, LUXEMBURG, SCHIFFLINGEN UND REMICH

Esch/Alzette: Hier läuft am Freitagabend, 23.8., im Lavalspark um 17 Uhr der Kinderfilm “Ein Schweinchen namens Babe”, um 20 Uhr die Luxemburger Superhelden-Parodie “Superjhemp retörns” und um 22 Uhr der Stephen-King-Schocker “Shining”.

Luxemburg-Stadt: Auf der place du Théâtre wird am Freitagabend die Krimikomödie “Pulp Fiction” von Quentin Tarantino gezeigt. Der Eintritt kostet maximal 3,70 Euro, los geht es um 20.30 Uhr.

In Schifflingen läuft im Fußballstadion “Terrain 1” in der rue Denis Netgen am Freitag, 23. August, ebenfalls die Luxemburger Superhelden-Satire “Superjhemp Retörns” (21.30 Uhr, auf Luxemburgisch). Am 24. August wird der Film “Der König der Löwen” ab 21.30 Uhr auf Deutsch gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos.

In Remich ist der Filmgenuss auch kostenfrei: Am Samstag läuft dort ab 18.30 Uhr der Animationsspaß “Ich – Einfach unverbesserlich 3”. Ab 21 Uhr kann man auch hier dem trotteligen Superhelden “Superjhemp” dabei zuschauen, wie er Luxemburg rettet. (LINK zur Veranstaltung, Telefon 23 69 2-1).

NATUR-FÜHRUNGEN

Oder wie wäre es, das sommerliche Naturerlebnis mit etwas Bildung zu kombinieren? Das geht bei einer Führung durch das Naturschutzgebiet Schlammwiss in Übersyren und die dortige Vogelstation. Sie dauert am Samstag von 9 bis 11 Uhr. Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer +352 28 22 78 62.

Eine geologische Wanderung durch das Müllerthal, zur Formation Noumerleeën, kann man dann theoretisch anschließen: Sie dauert nämlich von 14 bis 16 Uhr. Erwachsene über 26 Jahren zahlen 5 Euro. Kontakt zum Veranstalter unter +352 72 04 57-1.



BLICK NACH TRIER: BIERBÖRSE, …

Wer lieber in die “Ferne” schweifen möchte, findet auch in Trier ein reichhaltiges Programm für eine laue Sommernacht:

So verwandelt sich das Zurlaubener Ufer für drei Tage in den größten Biergarten in Trier: Auf der “Bierbörse” kann man rund 300 heimische und exotische Biersorten ausprobieren. Zusätzlich bieten zahlreiche liebevoll errichtete Biergärten den Besuchern die Möglichkeit, gemütlich anzustoßen und gemeinsam zu verweilen. Der Eintritt ist frei.

… EXHAUS-FLOHMARKT (aber nicht im Exhaus!) …

Wegen der Sperrung des Exhaus-Gebäudes findet der traditionelle Nacht-/Abend-Flohmarkt nun zum zweiten Mal 500 Meter davon entfernt statt: auf dem Schulhof der ehemaligen Geschwister-Scholl-Schule in der St. Mergener-Straße 1. Achtung, hier gibt es keine Parkmöglichkeiten für Pkw! Wie immer gibt es ausschließlich Antiquitäten und Trödel von privat. Neuwaren und kommerzielle Händler sind ausgeschlossen. Los geht es um 16 Uhr.