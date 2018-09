Wieren net dem Jérôme Netgen seng “Wolleken iwwer Hawaii”, hätten des Bespriechunge leider eng zimlech donkel a verreenten Tonalitéit missen unhuelen – déi reschtlech Erzielunge schwanken nämlech tëschent duerchschnëttlechen Texter a Kuerzgeschichten, déi extrem onbehollef wierken.

Ee Joer nodeems d’Smart-Rei no 20 Verëffentlechungen un en Enn komm ass, hunn d’Christiane Kremer an de Luc Marteling eng nei Kollektioun lancéiert. Timba funktionéiert no deem nämmleschte Prinzip wéi d’Smart-Kollektioun – d’Publikatioune sinn allerdéngs liicht méi deier an hunn een anert Format. Timba widderhëlt leider och dee selweschte Feeler wéi seng Virgänger-Sammlung.

Et war nämlech bei der Smart-Serie allkéiers esou, dass zwee bis dräi ënnerduerchschnëttlech Texter nieft enger oder zwou duerchaus iwwerzeegende Kuerzgeschichte mateneen op de Marché geworf goufen, wéi wann d’Editeure sou gehofft hätten, dass déi bedenklech Qualitéit vu sou muncher Verëffentlechung an der Quantitéit ...