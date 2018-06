Nach zuletzt vier Auftakt-Niederlagen in Folge kennt Gilles Muller (ATP 46) wieder einmal einen erfolgreichen Start in ein Turnier. Beim Rasenturnier in Queen’s (2.116.915 Euro) konnte der Luxemburger den Kanadier Denis Shapovalov (ATP 23) mit 7:6 (7) und 7:6 (5) bezwingen. Es war der erste Sieg für den 35-Jährigen seit Mitte April, als er gegen Florian Mayer beim Masters-Turnier in Monte Carlo in drei Sätzen die Oberhand behielt.

Ein entscheidender Faktor war diesmal sein Aufschlag, der ihn in den letzten Wochen ein wenig im Stich gelassen hatte. Der FLT-Spieler machte in der Begegnung mit dem 19-jährigen Youngster von 47 möglichen Punkten beim ersten Aufschlag gleich 45 Mal den Punkt. Das entspricht einer Quote von überirdischen 96 Prozent.

In der zweiten Runde könnte mit Marin Cilic (ATP 6) ein alter Bekannter auf “Mulles” warten. Der Kroate, der Muller im letzten Jahr bei diesem Turnier im Halbfinale ausschalten konnte, trifft noch am Montagnachmittag auf den Spanier Fernando Verdasco (ATP 33).