Der 94-jährige Chansonnier und Schauspieler Charles Aznavour wird von der belgischen Tageszeitung Le Soir wegen seiner Steuer-Situation kritisiert. Auch diesmal spielt Luxemburg eine Rolle.

Die Eltern von Charles Aznavour waren – um den Völkermord in ihrer Heimat zu Entkommen – nach Frankreich geflüchtet. Im Jahr 1924 wurde Charles in ärmlichen Verhältnissen geboren. In den folgenden Jahren entdeckte er sein Talent für Musik und wurde ein weltweit bekannter Musiker und Schauspieler.

Verurteilung wegen Steuerflucht

“Im Jahr 1976 entschied ich, mich mit meiner Familie in der Schweiz niederzulassen”, so der Sänger in einer Autobiographie. Die Gründe, die er für diesen Schritt angibt, lauten “Missverständnisse mit den Medien, den Verwaltungen und mir.” Im Jahr 1979 wurde er in Frankreich wegen Steuerflucht zu einer Strafe von drei Millionen Francs (457.000 Euro) und einem Jahr Gefängnis verurteilt, das Verfahren wurde jedoch 1980 eingestellt. “Man versuchte, mich auszunehmen”, so die Autobiographie.

Trotzdem sei er ständig auf dieses Thema angesprochen worden. “Ich hatte ständig meine Steuerbescheinigung in der Tasche, um sie jedem zeigen zu können”, so ein Zitat. “Ich zahle meine Steuern!”

Heute ist der Musiker 94 Jahre alt. Im Jahr 2007 übertrug er seine Anteile an zwei französischen Unternehmen, die seine Autorenrechte verwalten, an die luxemburgische Abricot S.A., deren einziger Aktionär Aznavour war. Nach einer Kapitalerhöhung Im Jahr 2016 belief sich der Anteil am Kapital von Abricot von Charles nur noch auf 28,9 Prozent. Der Rest des Aktienpaketes ist nun im Besitz von seiner Frau und seinen Kindern.

Keine Steuern für Frankreich

Daran stört sich die belgische Tageszeitung Le Soir. In ihrer gestrigen Ausgabe widmete sie zwei Seiten dem “Fall Aznavour”. Die Dividenden, die von den zwei französischen Unternehmen an die Abricot S.A. ausgezahlt werden “unterliegen nicht der französischen Besteuerung”.

Le Soir hat auch die Summe ausgerechnet, um die der französische Staat “betrogen” wurde: 95.100 Euro. “Alles ist vollkommen legal”, so der Le Soir-Autor. “Es beweist aber die Ablehnung der Familie Aznavour in Bezug auf das französische Steueramt.”

Auch das Paar Belluci-Cassel hat in Luxemburg eine Firma

Der Autor des Artikels weist in diesem Zusammenhang auch auf das Paar Belluci-Cassel hin. Auch diese haben in Luxemburg ein Unternehmen gegründet, das den Immobilienbesitz des Paares verwaltet. “Offensichtlich, um die wirtschaftlichen Interessen des Nachwuchses zu beschützen”, wie Le Soir meint.

Hier konnte die Recherche jedoch absolut nichts Skandalöses aufdecken. “Ein französisch-luxemburgisches Steuerabkommen besagt, dass Investitionen in Immobilien von französischen Gebietsansässigen der französischen Steuer unterliegen”, so der Le Soir. Das Paar zahlt also brav seine Steuern in Frankreich. Der “Steuerbetrug” beläuft sich auf eine Höhe von Null Euro.