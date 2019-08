Der Progrès Niederkorn hat nach seinem 4:0 gegen die Escher Jeunesse einen zweiten Dreier in der BGL Ligue eingefahren: Am zweiten Spieltag setzten sich die Gelb-Schwarzen mit 5:3 in Hostert durch. Mit Marc Thomé als Trainer ist Rosport ebenfalls mit sechs Punkten ganz vorn in der Tabelle wiederzufinden. Die Victoria fertigte Aufsteiger Mühlenbach in der Schlussphase mit 3:0 ab.

Im Überblick:

Déifferdeng 03 – Mondorf 1:1

Ettelbrück – Rodange 5:2

Mühlenbach – Rosport 0:3

Jeunesse – RFCUL 3:2

Hostert – Niederkorn 3:5

18.00 Uhr: Strassen – Fola

Verlegt: UT Petingen – F91