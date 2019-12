Die BGL-Ligue-Tabelle wird doch nicht am Mittwoch vervollständigt werden. Wie die FLF am Nachmittag mitteilte, ist das Nachholspiel ein weiteres Mal abgesagt worden. Die Begegnung soll nun am Sonntag (15. Dezember, 16.00 Uhr) ausgetragen werden.

Am Mittwochabend trifft UT Petingen im Spitzenspiel auf Niederkorn während Mondorf die Escher Fola empfängt.