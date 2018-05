Bei der Post läuft es rund. In den drei Geschäftsbereichen (Telekommunikation, Post- und Finanzdienstleistungen) konnte im Jahr 2017 der Umsatz gesteigert werden. Der Nettogewinn stieg auf 36 Millionen Euro.

Eigentlich hätte das Resultat anders aussehen müssen. Das traditionelle Kerngeschäft ging weiter zurück: In den vergangenen vier Jahren mussten die Briefträger etwa 22 Millionen Briefe weniger austragen. “Wir können aber nicht einfach weniger Briefträger losschicken”, meinte Generaldirektor Claude Strasser. Zwischen drei und vier Millionen jährlich würde dieser Trend kosten.

Gleichzeitig werden aber immer mehr Pakete verschickt. “In den vergangenen vier Jahren waren es rund 1,3 Millionen mehr”, so Strasser. “Ein Paketbote schafft maximal 100 Lieferungen pro Tag.” Das Geschäft mit den Paketen ist also nicht nur teurer für den Kunden, sondern auch für die Post. “Es ist schon erstaunlich, dass wir in diesem Bereich zulegen konnten”, meinte Strasser.

Weniger Briefe, mehr Pakete

Das zweite traditionelle Standbein und laut Strasser “die Milchkuh” der Post ist das Telekommunikationsgeschäft. Auch hier hätte das Resultat schlimmer sein können. In vergangenen Juni fielen die Roaming-Gebühren weg. Die Post beziffert die Auswirkungen auf den Nettogewinn auf fünf bis sechs Millionen Euro. Wenn das Telefonieren und mobile Surfen im Ausland nicht mit Zusatzkosten verbunden ist, liegt es nahe, dass es verstärkt genutzt wird. Die Auswirkungen überraschten die Post schon. “Die Nutzung der Mobilfunkdaten ist explosiv angestiegen”, sagte der Generaldirektor. “Für die Sommermonate ist ein Plus von 50 bis 80 Prozent üblich. Im vergangenen Jahr stellten wir aber ein Wachstum von 1.200 Prozent fest. Das ist schön für unsere Kunden, als Post kostet uns aber Geld.”

Die “dennoch guten Leistungen” – der Umsatz im Bereich Telekommunikation konnte auf über 450 Millionen Euro gesteigert werden – erklärt das Unternehmen mit “dem kommerziellen Erfolg mehrerer Produkte (darunter auch das neue iPhone) und dem ständigen Bemühen um Effizienzsteigerung und Optimierung der internen Prozesse”.

Explosive Datennutzung

Mit einem Anteil am Umsatz von über 26 Millionen gehören die Finanzdienstleistungen auch zum Postgeschäft. “Die Anfang 2017 durchgeführte Tarifreform zielte darauf ab, die Rentabilität des CCP zu verbessern”, so die Pressemitteilung. Claude Strasser zeigte sich nicht erfreut über die “ungerechte Kampagne”, die dazu führte, dass “die Kunden glaubten, es ginge nur darum, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen”.

Hintergrund der Tariferhöhung sei es, “das Verhalten der Kunden zu ändern”. Dies sei notwendig, um auch in Zukunft Finanzdienstleistungen anbieten zu können. “Eine kostenfreie Debit-Karte ist nach wie vor möglich. Personen, denen die digitale Lösung nicht zugänglich ist, können eine persönliche Freistellung beantragen”, ergänzte Strasser.

Es ist also nicht verwunderlich, dass der Gesamtumsatz auch wuchs: Er betrug rund 770 Millionen Euro. Der Nettogewinn stieg von 23 Millionen im Jahr 2016 auf 36,7 Millionen 2017. Ohne den Verkauf der Post-Beteiligung an Eutelsat hätte es keine 59-prozentige Steigerung gegeben. Das Ereignis wäre stabil geblieben, meinte Strasser.