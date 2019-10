Seit 2011 mussten die Ettelbrücker auf einen Titel warten: 2018/19 hatten sie gleich zwei Mal Grund zum Feiern: Denn mit dem Pokalsieg und dem Meistertitel holten die Spieler von Coach Kresimir Basic beide Trophäen nach Ettelbrück. Eine

perfekte Saison also, zumal man lediglich zwei Niederlagen kassierte.

Vorbereitungen

Zwei wichtige Leistungsträger werden den Ettelbrückern in dieser Saison jedoch fehlen: Nach fünf Jahren bei der Etzella kehrte Billy McNutt, der einen Schlussstrich unter seine Karriere setzte, am Ende der Saison nach Kanada zurück, indes US-Spieler Tim Coleman eine neue Herausforderung in Finnland sucht. Als Ersatz für Coleman und McNutt wurden Dwayne Brown und Trayvonn Wright verpflichtet. Allerdings zog sich Wright in der Vorbereitungsphase eine Knieverletzung zu, sodass der Verein reagieren musste und kurzfristig Malik Martin verpflichtete. Einzige „Unbekannte“ im Ettelbrücker Spiel sind demnach die ausländischen Spieler, die es einzubinden gilt: „In unserer Rotation haben wir ungefähr acht Spieler, die das System kennen. Wir wissen, wie wir zusammen funktionieren. Das ist unser Plus“, erklärt Kapitän Frédéric Gutenkauf.

Auch Trainer und Spieler sind ein eingespieltes Team: „Es ist meine dritte Saison in Ettelbrück. Die Spieler wissen, was ich von ihnen verlange, das macht die Sache natürlich einfacher“, meint Coach Basic. Ob es gleich am Anfang der Saison optimal laufen wird, bleibt allerdings abzuwarten: „Es ist wichtig, am Ende der Saison präsent zu sein. Man muss sichergehen, dass zum Schluss noch ausreichend Benzin im Tank ist“, erklärt der Kapitän des Double-Gewinners.

Erwartungen

Für Kresimir Basic war die vergangene Spielzeit „eine Traumsaison“. Eine solche Leistung und vor allem eine Siegesserie von 28 Spielen ohne Niederlage zu wiederholen, würde an ein Wunder grenzen. „Doch Wunder passieren nicht so oft. Wir müssen realistisch bleiben“, so der Kroate. Hinzu kommt, dass es stets schwieriger ist, einen Titel zu verteidigen, das weiß auch Frédéric Gutenkauf: „Es ist klar, dass uns jetzt niemand unterschätzt.“

Nichtsdestotrotz gehen die Ettelbrücker mit Ambitionen in die neue Saison: „Wir wissen, was wir in der Lage sind zu leisten“, so der Coach und der Kapitän fügt abschließend hinzu: „Mit dem Gewinn des Doubles haben wir zusätzlich Erfahrung gesammelt. Wir wissen jetzt, wie es geht und wie es sich anfühlt. Die Titelgruppe sowie das Erreichen des Final Four sollten wir uns als Ziel setzen.“ Der Hunger auf mehr ist jedenfalls vorhanden.

Tipp

Der amtierende Double-Sieger wird auch kommende Saison oben mitmischen. Beide Titel zu verteidigen wird allerdings eine schwere Mission. B.G.