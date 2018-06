Howald, 7.6.18. Im Zeichen der neuen Partnerschaft überreichte Patrick Ponsart-Klinke, Brand Manager der Marke ŠKODA in Luxemburg, Andy Schleck vergangene Woche die Schlüssel von einem neuen ŠKODA Kodiaq Sportline. Der ehemalige Fahrradprofi ist nun genau wie sein Bruder Fränk Schleck neuer Markenbotschafter von ŠKODA Luxemburg. Die Fahrzeugübergabe fand bei Andy Schleck Cycles in Itzig statt.

Als neuer Markenbotschafter für ŠKODA Luxemburg fährt der ehemalige Radprofi Andy Schleck ab sofort auch ŠKODA. Patrick Ponsart-Klinke äußert sich sehr erfreut über die neue Partnerschaft. „Wir sind stolz und glücklich Andy Schleck als neuen Markenbotschafter präsentieren zu können“. Die Wurzeln der Marke ŠKODA liegen im Radsport und auch in Luxemburg hat die Marke eine Leidenschaft für das Radfahren. „Nachdem wir bereits Fränk Schleck als Markenbotschafter an Bord haben, ist es eine große Ehre für uns, nun auch seinen Bruder Andy Schleck als Partner und Markenbotschafter unter Vertrag zu haben.“

Mit seinen verschiedenen Automarken ist Losch Luxemburg als „Partner vum Sport“ bereits in mehreren Sportarten aktiv engagiert und unterstützt ebenfalls andere Sportverbände und große Sportereignisse. Andy Schleck freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit ŠKODA: „Ich bin stolz, ŠKODA Luxemburg und Losch Luxemburg als Markenbotschafter zu vertreten. Wir teilen dieselbe Leidenschaft für den Fahrradsport, was uns in Zukunft zu einem starken Team macht.“