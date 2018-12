Knapp zwei Monate nach den Parlamentswahlen steht sowohl die Regierung als auch das Koalitionsabkommen. Das am Dienstag von Staatsminister Xavier Bettel präsentierte Regierungsprogramm verpackt das Koalitionsabkommen neu, inhaltlich gibt es aber kaum neue Momente.

Ambitiös, ambitiöser noch als das vorige – so sieht der Staatsminister, der solche Pflichttermine wie die Regierungserklärung mittlerweile mit einer Ruhe und Routine bewältigt, die ihm zu Beginn der Dreierkoalition noch fehlte, das neue Regierungsprogramm. Es setze die richtigen Akzente, sei klar, deutlich, präzise und werde den Anforderungen der nächsten fünf Jahre und darüber hinaus gerecht.

Sozial, liberal, ökologisch

Zudem sei es ausgewogen und berücksichtige die Prioritäten der drei Koalitionsparteien – und dennoch sei es mehr als ein Kompromiss und mehr als die Summe der Wahlprogramme: „Ein starkes Stück Eisen aus einem Guss.“ Luxemburg sei ein Ort, an dem die politischen Kontrahenten ihre Ideen diskutierten und auch streiten, dies allerdings ohne persönliche Attacken und ohne in Demagogie zu verfallen – etwas, das auch so bleiben solle.

...