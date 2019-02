Noch bis zum kommenden Sonntag, den 10. Februar, findet in Paris im Messezentrum ‚Porte de Versailles’ die alljährliche “Rétromobile” Ausstellung statt.

In 3 Hallen stellen einige 600 Aussteller mehr als 1000 Vehikel aus. Hierbei handelt es sich bei weitem nicht nur um Autos. Hauptthemen der diesjährigen Ausgabe sind 100 Jahre Bentley und Citroen, sowie 70 Jahre Abarth und 60 Jahre Mini. In Sachen Auto kann man Oldtimer, Youngtimer, Prototypen, Rennwagen und Modellautos in allen Preisklassen bewundern. Daneben gibt es aber, wie gewohnt, auch Motorräder, Lastwagen, Motorboote, ja sogar Panzer. Zubehör und Ersatzteile, sowie Automobile-Art sind ebenfalls bestens vertreten.

Wenn man das nötige Kleingeld zur Verfügung hat, kann man am Wochenende an der Artcurial Versteigerung teilnehmen und vielleicht danach, ein Auto, Motorrad, Original-Rennfahrerhelm oder -Anzug sein eigen nennen.

Von unseren Mitarbeitern Norbert, Fernande und Marie-Jo Nickels