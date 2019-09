Wie Radio 100,7 am Donnerstagabend berichtete, könnte der Differdinger Bürgermeister, Roberto Traversini, am Freitagvormittag seinen Rücktritt erklären. Der Grünenpolitiker hat am Donnerstagabend überraschend zu einer Pressekonferenz am Freitag um 11 Uhr im Differdinger Rathaus geladen.

Der 56-Jährige könnte damit die Konsequenzen aus der Affäre um sein “Haus im Grünen” ziehen. Traversini ist seit Januar 2014 Bürgermeister von Differdingen und seit 2013 auch Abgeordneter im Luxemburger Parlament.

Der Hintergrund: Ein Grundstück im Eigentum Traversinis sollte in Zukunft im allgemeinen Bebauungsplan in ein Wohngebiet aufgenommen werden. Das Haus sowie ein Schuppen aus Holz in der Nähe der route de Pétange in Niederkorn grenzen direkt an den Wald. Angrenzende Parzellen sollen jedoch weiterhin in der Kleingartenzone bleiben.

Kleingarten statt Wohngebiet

Traversinis Gebäude wurden in den 70er-Jahren legal dort errichtet. Aber als der allgemeine Bebauungsplan im Jahr 1981 geändert wurde, fanden sich eine Handvoll Häuser nicht mehr in diesem Bauperimeter wieder. Im PAG werden sie seitdem als „Kleingarten und Gärtnereigebiet“ geführt. Gemeinderat Gary Diderich (déi lénk) warf Traversini vor, sich nicht an die Gesetze zu halten. Zudem würde ein Interessenkonflikt vorliegen.

Auf dem Gelände wurden in den vergangenen Monaten zudem immer wieder Bauarbeiten durchgeführt, bei denen es fraglich ist, ob entsprechende Genehmigungen vorliegen oder vorliegen werden. Traversini selbst hatte erklärt, im Vorfeld nicht gewusst zu haben, dass er Genehmigungen hätte beantragen müssen.

Nutzte Traversini einen gemeinnützigen Verein für Arbeiten?

Ein weiterer Vorwurf der Opposition in Differdingen ist, dass einige der Arbeiten auf Traversinis Land vom örtlichen CIGL („Centre d’initiative et de gestion local“) durchgeführt worden sein sollen. Das CIGL ist eine soziale Initiative der Gemeinde zur beruflichen Wiedereingliederung. An ihrer Spitze steht als Präsident Roberto Traversini.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag bestritt Traversini diese Vorwürfe nicht: „Mannschaften des CIGL Differdingen haben Ende Juli auf dem Gelände eine Fortbildung in Sachen Holzbearbeitung absolviert. Der technische Koordinator des CIGL hatte mich diesbezüglich kontaktiert und gefragt, ob diese Fortbildung auf meinem Grundstück stattfinden könnte, da sich das Gartenhäuschen besonders gut für diese Art von Arbeiten eignen würde. Während dieser Fortbildung wurde auch ein Geländer fixiert und neu angestrichen.“