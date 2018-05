Am 25. Spieltag der BGL Ligue hat der F91 Düdelingen alle Karten in der Hand: Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller braucht einen Sieg in Differdingen um den 14. Meisterschaftstitel vorzeitig für sich zu entscheiden.

Progrès Niederkorn hat seine Pflicht getan und ist mit einem Dreier in Hostert zwischenzeitlich auf zwei Punkte herangekommen. Alexandre Karapetian brachte die Gäste nach nur acht Minuten in Führung – für ihn war es Saisontore Nummer 26, 27 und 28 (Der Armenier hat also vor dem F91-Spiel einen Treffer mehr als F91-Stürmer David Turpel). Alle Augen sind demnach auf das Oberkorner Stadion gerichtet, wo D03 und der F91 erst ab 18.30 Uhr antreten.

Spannend bleibt es derweil auch im Abstiegskampf: Rosport holte auswärts beim Racing einen Punkt und liegt nun punktgleich (23) mit Strassen in der Tabelle. Einen Zähler weniger hat Rodange. Die Partie zwischen Strassen und dem RM Hamm Benfica beginnt erst um 18.00 Uhr. Am letzten Spieltag kommt es zu einem richtigen Klassenerhalt-Finale

Am Donnerstag hatte Fola einen klaren 7:1-Sieg gegen Rodange gefeiert. Die US Esch musste sich am Freitag mit 0:3 gegen Mondorf geschlagen geben.

Im Überblick:

Fola – Rodange 7:1

US Esch – Mondorf 0:3

RFCUL – Rosport 2:2

UT Petingen – Jeunesse 1:0

Hostert – Niederkorn 1:6

18.00 Uhr: Strassen – RM Hamm Benfica

18.30 Uhr: Déifferdeng 03 – F91 Düdelingen